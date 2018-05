DAVIE, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Sintavia, LLC, een topspeler in additive manufacturing, en Taiyo Nippon Sanso Corporation (TNSC), internationaal leverancier van industriegassen en lassystemen voor nauwkeurige industriële toepassingen, hebben vandaag bekendgemaakt dat ze een samenwerking aangaan voor de ontwikkeling en bevordering van additive manufacturing (AM) in belangrijke sectoren. Samen leggen ze zich toe op technische samenwerking voor de ontwikkeling en vermarkting van gasstroomprocessen die de voordelen van AM met metaal optimaal benutten. Details van de overeenkomst worden niet bekendgemaakt, maar Sintavia en TNSC investeren samen in het project.

“De dynamiek van gasstromen zijn veruit het belangrijkste – en vaakst vergeten – aspect van succesvolle, kwalitatief hoogwaardige AM-constructies”, zei Brian R. Neff, bestuursvoorzitter en CEO van Sintavia. “In TNSC vinden we een partner die vooroploopt in de optimalisering van gasstromen. We kijken ernaar uit samen oplossingen op dit vlak te ontwikkelen en op de markt te zetten, die onze gemeenschappelijke klanten voordeel op leveren en tot superieure constructies leiden.”

