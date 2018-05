PharmAbcine inicia colaboração com MSD focalizada na avaliação clínica do TTAC-0001 em combinação com KEYTRUDA® (pembrolizumab) em câncer de mama e glioblastoma recorrente

DAEJEON, South Korea--(BUSINESS WIRE)--A PharmAbcine Inc., empresa de biotecnologia em estágio clínico que desenvolve novas terapias de anticorpos para várias indicações de câncer, anuncia a assinatura de contrato de colaboração com a MSD (nome comercial da Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., USA), através de subsidiária, para avaliar o anti-VEGFR2 mAb, TTAC-0001, da PharmAbcine, em combinação com a terapia anti-PD-1 (receptor de morte programado-1) da MSD, KEYTRUDA® (pembrolizumab), em pacientes com glioblastoma multiforme (rGBM) e câncer de mama triplo negativo metastático (TNBC).

O principal candidato TTAC-0001 da PharmAbcine, uma terapia investigativa, é um mAb anti-VEGFR2 (KDR/flk-1) altamente seletivo e potente em desenvolvimento clínico para indicações para rGBM. VEGFR2 é superexpressado em tumores malignos, como o câncer gástrico, de fígado, de pulmão de células não pequenas (NSCLC), de ovário, de cérebro, colorretal e de mama, e essa via de sinalização é um regulador essencial para a angiogênese dos tumores. Maior entendimento da função do VEGF/VEGFR2 no micro ambiente do tumor (TME) apoia a lógica de avaliação do TTAC-0001 em combinação com o KEYTRUDA.

"A combinação de anti-VEGFR2, TTAC-0001 com a terapia anti-PD-1, KEYTRUDA nesse estudo tem potencial para aproveitar as respostas já observadas com cada uma dessas moléculas como monoterapias", disse Jin-San Yoo, PhD, presidente e diretor executivo da PharmAbcine. "Há uma forte lógica biológica para combinar essas terapias, já que seus mecanismos de ação complementares podem ampliar a atividade antitumoral."

De acordo com os termos da colaboração, a PharmAbcine conduzirá os estudos de Fase I/II internacionais para avaliar a sinergia clínica potencial da combinação do TTAC-0001 com o KEYTRUDA.

Sobre a PharmAbcine Inc.

PharmAbcine é uma empresa de produtos biológicos de estágio clínico que desenvolve anticorpos terapêuticos humanos (mAb) e terapêutica de anticorpos multiespecíficos de próxima geração, baseada em uma plataforma inteiramente nova desenvolvida internamente, DIG-Body, PIG-Body e TIG-Body, usando tecnologia de descoberta inovadora e excelentes recursos humanos para o tratamento de doenças humanas, como câncer e doenças inflamatórias.

As bibliotecas de anticorpos inteiramente humanos e o sistema de seleção inovador da PharmAbcine são seus ativos proprietários. A PharmAbcine oferece serviços de geração de anticorpos usando os sistemas de seleção e biblioteca de anticorpos. A PharmAbcine oferece também oportunidades de co-desenvolvimento com novos anticorpos.

Na colaboração com o SAMSUNG MEDICAL CENTER, a PharmAbcine tem bibliotecas de células tronco derivadas de >300 pacientes e seu sistema de modelo animal para avaliar o desenvolvimento do pipeline interno.

Pipeline selecionada:

TTAC-0001(=Tanibirumab), anti-KDR neutralizando IgG inteiramente humano com espécies cruzadas e reatividade cruzada completou seu teste GBM recorrente de Fase IIa na Austrália em agosto de 2017 e seu relatório final estará disponível no início de 2018. Molécula promissora para combinar com bloqueio de via de sinalização imune está aberta para licenciamento a terceiros, co-desenvolvimento e testes clínicos combinados.

PMC-001(=DIG-KT), anticorpos bispecíficos de próxima geração neutralizando as vias de dissociação química do VEGF-KDR e da Angiopoietina-TIE2 é superior ao bevacizumab e ao Tanibirumab em estudos preliminares. Combatem também o crescimento de tumores cerebrais resistentes ao Avastin. PMC-002, PMC-003, PMC-004 são moléculas derivadas do PMC-001.

PMC-201, anticorpos bispecíficos neutralizando as vias de dissociação química do VEGF-KDR e do Notch-DLL4 combatem o crescimento de tumores resistentes a drogas anticancerígenas.

PMC-005B, Anti-EGFRviii, IgG verdadeiramente específico, inteiramente humano, com propriedade de internalização é perfeito para os propósitos do ADC, CAR-T e CAR-NK e está aberto para co-desenvolvimento ou licença a terceiros.

PMC-309a-z, coleção de anticorpos inteiramente humanos anti-VISTA como agonística ou antagonística.

Plataforma "3G-System" oferece linhagens de células de produção de alto desempenho e temos

PMC-901, linhagem de células bevacizumab biosimilares com produtividade 3g/L.

PMC-902, linhagem de células aflibercept biosimilares com produtividade >3g/L.

Informações adicionais sobre a PharmAbcine estão disponíveis no site da empresa,

https://www.pharmabcine.com

Sobre rGBM

Glioblastoma multiforme (GBM) é o tipo mais comum de tumor maligno do cérebro em adultos, com uma sobrevivência média de menos de 15 meses a contar do diagnóstico, e recorrências frequentes dentro de um ano a contar do tratamento inicial. Quimioterapia, radiação e cirurgia são os tratamentos iniciais principais. Quimioterapia e cirurgia podem ser possíveis para doenças recorrentes, com limites quanto ao uso de radiação, dependendo do local da recorrência. Avastin é aprovado como opção de tratamento ativo (agente único) para pacientes com rGBM que não foram bem sucedidos com terapia TMZ e radiação anterior.

Sobre TNBC

Câncer de mama é o câncer mais comum entre as mulheres - estima-se que 250.000 novos casos serão diagnosticados nos EUA em 2017. 20% das ocorrências de câncer de mama não apresentam receptores para três tipos de hormônios comuns (estrogênio, progesterona e HER2) e são assim chamados câncer de mama triplo negativo (TNBC). As opções de tratamento para o TNBC são limitadas, e apesar da terapia, as recorrências são frequentes e agressivas. Consequentemente, novas estratégias de tratamento de TNBC são altamente necessárias.

KEYTRUDA® é marca registrada da Merck Sharp & Dohme Corp., subsidiária da Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., USA.

