DAEJEON, Zuid-Korea--(BUSINESS WIRE)--PharmAbcine Inc., een biotechnologisch bedrijf dat nieuwe immuuntherapieën ontwikkelt tegen verschillende oncologische indicaties, heeft via een dochteronderneming een samenwerkingsovereenkomst gesloten met MSD (handelsnaam van Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J. in de Verenigde Staten). Samen onderzoeken ze PharmAbcine’s monoklonale antilichaam tegen VEGFR2, TTAC-0001, in combinatie met de anti-PD-1-therapie KEYTRUDA® (pembrolizumab) voor patiënten met teruggekeerde glioblastoma multiforme (rGBM) en uitgezaaide, drievoudig negatieve borstkanker.

