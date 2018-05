Sintavia anuncia parceria com Taiyo Nippon Sanso Corporation

DAVIE, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Sintavia, LLC, líder em manufatura aditiva de metal Tier One, e Taiyo Nippon Sanso Corporation (“TNSC”), fornecedora global de gases industriais e soluções de soldagem relativas a indústrias de precisão, anunciaram hoje que formaram uma parceria para desenvolver e promover soluções de manufatura aditiva ("MA") de metal nas principais indústrias. A parceria envolve colaboração técnica para desenvolver e comercializar processos de fluxo de gás que otimizam os muitos benefícios da manufatura aditiva de metal. Os termos do acordo não foram divulgados, mas incluem co-investimento da TNSC na Sintavia.

"A dinâmica do fluxo de gás é o aspecto individual mais importante, e o único mais subestimado, de qualidade bem sucedido das construções AM", disse Brian R. Neff, presidente e diretor executivo da Sintavia. "Na TNSC, estamos formando parceria com um verdadeiro líder em otimização de fluxo de gás industrial. Esperamos desenvolver e comercializar conjuntamente soluções de fluxo de gás que beneficiarão nossos clientes mútuos e resultarão em construções de alto nível."

“A TNSC há muitos anos desenvolve soluções proprietárias para aplicações em soldagem industrial”, disse Tadaharu (Ted) Watanabe, gerente geral de desenvolvimento comercial global da TNSC. "Estamos entusiasmados com a oportunidade de aplicar estes muitos anos de controle de qualidade do gás e experiência em fluxo de gás para o empolgante e crescente mundo da fabricação de aditivos. A Sintavia está na vanguarda desta tecnologia, e é uma parceira de qualidade para nós. Esta parceria é também uma extensão de nossa estratégia geral no mercado de manufatura aditiva ao investir e formar parceria com a fornecedora de ferramentas Laser Metal Deposition e fornecedores de metal em pó."

A otimização do gás industrial para MA envolve aperfeiçoar a química, a mistura e o fluxo dentro da câmara de construção de cada ciclo de fabricação. O gás com um fluxo ou mistura deficiente pode resultar em construções que não tenham as propriedades mecânicas devidas, tenham uma porosidade inaceitável ou uma falta de fusão generalizada. Espera-se que a recém anunciada parceria trabalhará com os clientes existentes para promover estratégias de fluxo de gás otimizado que permitam construções de uso final de sucesso.

Sobre a TNSC

A Taiyo Nippon Sanso Corporation, fundada em 1910 e baseada em Tóquio, Japão, é fornecedora global de gases industriais. A TNSC é uma "fonte única" de suprimentos industriais, de solda e segurança, gases médicos, especiais e eletrônicos, equipamento de manuseio de gás, sistemas de purificação de alto desempenho, serviços de gestão de gás e engenharia, além de geração de gás nas instalações. Sua missão é entregar soluções inovadoras para atender as exigências dos clientes globais. A TNSC é uma das cinco maiores fornecedoras de gases industriais, especializados e eletrônicos do mundo.

Sobre a Sintavia

A Sintavia é líder mundial em manufatura aditiva (MA) de metal independente para setores essenciais, inclusive setores aeroespacial e de defesa, petróleo e gás natural, automotivo e de geração de energia terrestre. Com impressoras de alta velocidade coposicionadas com equipamentos de pós-processamento de precisão, um complemento integral de equipamentos para testes mecânicos e um laboratório completo de produtos metalúrgicos e em pó, a Sintavia consegue otimizar parâmetros, fabricar em série e auditar peças de qualidade para setores essenciais. A Sintavia está comprometida com os mais elevados padrões no setor, tem credenciamento AS9100, ISO17025 e ANAB, além de ser registrada no OASIS e ITAR.

Para mais informações, acesse http://www.sintavia.com.

