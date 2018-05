Sintavia annonce un partenariat avec Taiyo Nippon Sanso Corporation

DAVIE, Floride--(BUSINESS WIRE)--Sintavia, LLC, fabricant leader d’additifs à base de métaux, de niveau un, et Taiyo Nippon Sanso Corporation (« TNSC »), fournisseur mondial de gaz industriels et de solutions de soudage connexes destinées aux industries de précision, ont annoncé aujourd’hui avoir formé un partenariat visant à développer et à promouvoir les solutions de fabrication additive (« FA ») à base de métaux, dans plusieurs secteurs clés. Ce partenariat implique une collaboration technique visant à développer et à commercialiser des processus d’écoulements gazeux, qui optimisent les nombreux avantages de la fabrication additive à base de métaux. Bien que les conditions de la transaction n’aient pas été divulguées, elles incluent un co-investissement de TNSC dans Sintavia.

« La dynamique des écoulements gazeux constitue l’aspect le plus important (quoique le plus négligé) pour les constructions de FA de qualité et réussies », a déclaré Brian R. Neff, président-directeur général de Sintavia. « Auprès de TNSC, nous nous associons à un véritable leader de l’optimisation des écoulements gazeux industriels. Nous sommes impatients de développer et de commercialiser conjointement des solutions d’écoulements gazeux qui bénéficieront à nos clients communs, et qui aboutiront à des constructions supérieures. »

« TNSC développe depuis de nombreuses années des solutions brevetées pour les applications de soudage industriel », a déclaré Tadaharu (Ted) Watanabe, directeur général du développement commercial mondial chez TNSC. « Nous sommes ravis de mettre ces nombreuses années d’expérience en matière de contrôle qualité du gaz, et d’écoulements gazeux, au service de l’univers passionnant et en pleine expansion, de la fabrication additive. Sintavia s’inscrit à l’avant-garde de cette technologie, et constitue un partenaire de qualité nous permettant d’y parvenir. Ce partenariat s’inscrit également dans le prolongement de notre stratégie globale sur le marché de la fabrication additive, en investissant et en nous associant à des fournisseurs leaders sur les marchés des outils de dépôt de métal au laser et de la poudre métallique. »

L’optimisation du gaz industriel pour la FA implique le perfectionnement de la chimie, des mélanges, et des écoulements dans les chambres de construction de chaque cycle de fabrication. Les gaz mal écoulés ou mal mélangés peuvent aboutir à des constructions n’offrant pas les propriétés mécaniques appropriées, présentant une porosité inacceptable, ou un manque général de fusion. Le partenariat récemment annoncé devrait aider les clients existants à promouvoir des stratégies optimisées en matière d’écoulements gazeux, qui favorisent la réussite des constructions d’utilisation finale.

À propos de TNSC

Fondé en 1910 et basée à Tokyo, au Japon, Taiyo Nippon Sanso Corporation est un fournisseur mondial de gaz industriels. TNSC est un « fournisseur unique » de matériels industriels de soudage et de sécurité, de gaz médicaux, spécialisés et électroniques, d’équipements de gestion du gaz, de systèmes de purification haute performance, de services d’ingénierie et de gestion du gaz, ainsi que de production gazière sur site. Sa mission consiste à délivrer des solutions innovantes, qui répondent aux besoins des clients du monde entier. TNSC est l’un des cinq plus grands fournisseurs de gaz industriels, spécialisés et électroniques au monde.

À propos de Sintavia

Sintavia est le leader mondial en matière de FA métallique indépendante au service des secteurs industriels essentiels, notamment ceux de l’aérospatiale et de la défense, du pétrole et du gaz naturel, de l’industrie automobile et des groupes électriques mobiles. Grâce à ses imprimantes haute vitesse qui fonctionnent à proximité d’équipement de post-traitement de précision, un équipement de test mécanique complémentaire complet, et un laboratoire métallurgique et de poudre complet, Sintavia est en mesure d’optimiser les paramètres, de fabriquer en série et de procéder au contrôle qualité des pièces destinées à des secteurs industriels essentiels. Soucieuse de respecter les normes de qualité les plus strictes du secteur, Sintavia détient les accréditations AS9100, ISO17025 et ANAB, et se conforme aux normes OASIS et ITAR.

