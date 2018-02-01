Yoodo開啟馬來西亞行動通訊市場的新局面

加州薩拉托加--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--MATRIXX Software今天宣佈，馬來西亞最新的行動營運商Yoodo已經在該國率先推出能讓客戶完全自訂計畫的行動通訊服務。Yoodo是挑戰現狀的新行動品牌，在讓客戶可以最終選擇和控制他們的套餐計畫的同時，也提供簡單、清晰和有吸引力的客戶服務。

Yoodo打破了行動通訊市場的現有規則，為語音、資料、簡訊和內容服務提供高達1000種自訂套餐組合。客戶可以隨時透過行動應用程式對套餐進行更改、升級或降級。客戶不必在儲值或合約制中二選一，而是可以根據自己的喜好，動態添加或自動更新服務方案，享有兩者的優點。該服務的其他特點包括：自助註冊、即時遞送SIM卡、漫遊如同本地、附加提升方案、獎勵以及由位置或消費行為觸發的非侵入式策劃性促銷活動。

Yoodo負責人Farid Yunus表示：「傳統行動營運商根據他們想要銷售給客戶的服務來設計方案，開發了各種不符合大多數客戶個人需求的套餐和功能。我們完全拋棄了這種思路，而是提供即時隨選服務，讓客戶能夠自行設計行動通訊計畫並擁有完全控制權。」

Yoodo的目標是為消費者提供更簡單、更清晰的先進數位產品和服務選項，以帶來更好的整體體驗。更簡單表示可以用更少的步驟完成註冊、套餐變更、帳戶查詢、支付、中斷連線和重新連線等操作。更清晰則表示沒有任何隱藏費用或合約，用戶透過行動應用程式可隨時查看即時的帳戶和支出資訊。

Yoodo在MATRIXX Software的支援下建立和部署的數位電信基礎設施可以實現其市場進入策略以及長遠目標。Yoodo選擇MATRIXX Software的數位商務平臺是因為其獨特的能力既可為客戶提供一流的數位體驗，也能為其營運提供敏捷性和創新性。

來自Yoodo的Farid進一步解釋說：「我們的目標是打破傳統行動通訊業務的界限，為此我們需要系統和專業知識來建立顛覆性的數位營運模式。我們選擇MATRIXX Software是因為他們是新型創新解決方案和技術的主要供應商，能夠讓電信營運商躍入數位和行動商業時代。」

關於YooDo

Yoodo於2018年1月啟動，是由Celcom Axiata Bhd擁有和經營的獨立數位行動服務商。它首次在馬來西亞全國提供真正可自訂的行動通訊服務，具有完全透明、靈活和方便客戶的特點。有關Yoodo的更多資訊，請造訪yoodo.com.my或在Facebook、Instagram、YouTube和Twitter上關注yoodoMY。

關於MATRIXX Software

總部位於矽谷的MATRIXX Software致力於協助電信公司重塑自我並成為數位經濟的領導者。我們全新建立的多專利MATRIXX數位商務平臺是能夠協助快速轉型的下一代IT架構的基礎。透過在工程、產品、銷售和部署方面的創新，我們為通訊服務業者提供所需的速度、敏捷性和自主性，進而讓他們能夠為其客戶提供現代化的數位體驗。

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