Yoodo打开马来西亚移动市场的新局面

加州萨拉托加--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--MATRIXX Software今天宣布，马来西亚最新的移动运营商Yoodo已经推出该国第一个能让客户完全定制资费计划的移动服务。Yoodo是挑战现状的新移动品牌，在让客户可以最终选择和控制他们套餐计划的同时，也提供简单、清晰和有吸引力的客户服务。

Yoodo打破了移动市场的现有规则，为语音、数据、消息和内容服务提供高达1000种的可定制套餐组合。客户可以随时通过移动应用对套餐进行更改、升级或降级。客户不必在预付费或合约制中二选一，而是可以根据自己的喜好，动态地添加或自动更新服务项目，从而最好地利用两者的优点。该服务的其他亮点包括：自助注册、即时SIM卡交付、漫游如同本地、附加提升方案、奖励以及由位置或消费行为触发的非侵入性策划促销活动。

Yoodo负责人Farid Yunus表示：“传统移动运营商根据他们想要销售给客户的服务进行方案设计，开发了各种不符合大多数客户个人需求的套餐和功能。我们完全抛弃了这种思路，而是提供实时的按需服务，让客户能够自己制定移动计划和拥有完全控制权。”

Yoodo的目标是为消费者提供更简单、更清晰的先进数字产品和服务选项，以带来更好的整体体验。更简单表示可以更少的步骤完成注册、套餐变更、帐户查询、支付、离网和重新入网等操作。更清晰则表示没有任何隐藏费用或合约，用户通过移动应用可随时查看实时的账户和支出信息。

Yoodo在MATRIXX Software的支持下建立和部署的数字电信基础设施可以实现其市场切入战略以及长远目标。Yoodo选择MATRIXX Software的数字商务平台是因为其独特的能力既可为客户提供一流的数字体验，也能为其运营提供敏捷性和创新性。

来自Yoodo的Farid进一步解释说：“我们的目标是打破传统移动业务的界限，为此我们需要系统和专业知识来构建颠覆性的数字运营模式。我们之所以选择MATRIXX Software，是因为他们作为新型创新解决方案和技术的领先供应商，能够让电信运营商可以跨越式地进入数字和移动商业时代。”

关于YooDo

Yoodo于2018年1月启动，是由Celcom Axiata Bhd拥有和运营的独立数字移动服务商。它首次在马来西亚全国提供真正可定制的移动服务，具有完全透明、灵活和方便客户的特点。有关Yoodo的更多信息，请访问yoodo.com.my或在Facebook、Instagram、YouTube和Twitter上关注yoodoMY。

关于MATRIXX Software

总部位于硅谷的MATRIXX Software致力于助力电信公司重塑自我并成为数字经济的领导者。我们全新构建的多专利MATRIXX数字商务平台是能够助力快速转型的下一代IT架构的基础。通过在工程、产品、销售和部署方面的创新，我们为通信服务提供商提供所需的速度、敏捷性和自主性，进而让他们能够为其客户提供现代化的数字体验。

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