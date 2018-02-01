Airgain宣佈與邁凱倫科技集團合作，共同推動汽車創新

聖地牙哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先的無線連接平臺Airgain, Inc. (NASDAQ: AIRG)今天宣佈，該公司已與邁凱倫科技集團(McLaren Technology Group)締結全新的多年期合作夥伴關係，這一合作關係將植基於兩家公司在尖端的高性能技術方面的良好聲譽。

Airgain將植基於其在高性能天線系統方面的專長，推動汽車業的科技進步。而邁凱倫科技集團的專業知識將協助這兩個品牌加快無線革命，使人類世界的連接更加緊密。

隨著兩家組織尋求共同打造無線連接解決方案，Airgain與邁凱倫的合作進一步擴大，將涵蓋包括邁凱倫應用科技在內的更廣泛業務。此外，Airgain將透過整合車內、車外及邁凱倫科技中心的技術，協助邁凱倫車隊(McLaren Racing)大放異彩。

Airgain總裁兼執行長Chuck Myers表示：「與邁凱倫合作是我們建立強大互惠互利關係的策略性行動。邁凱倫在成功將其技術應用於各個領域的實際業務場景方面已有記錄佐證。此次合作是我們在成長和擴張策略方面的重要部分。」

「我們的專業知識將協助邁凱倫車隊增強其無線連接能力，使其在賽道內外的表現更加出眾。利用我們與邁凱倫共創的平臺，雙方將共同打造工程技術解決方案，以應付未來的挑戰。網羅世界各地最出色的工程技術人員則是我們業務的核心。我們與邁凱倫的合作，使我們能夠獲得真正的世界級工程專家，他們將與我們內部的人才併肩合作，使我們能為未來的超級連接時代提供更佳支援。」

邁凱倫科技集團執行董事Zak Brown評論道：「Airgain是世界一級方程式賽車(F1)的新進品牌，我們很高興他們選擇與邁凱倫攜手合作。Airgain的開拓性技術在汽車業、企業和家居環境的高性能無線連接方面皆居於領先地位。」

「Airgain已與部分全球最大的藍籌品牌合作，並為他們提供服務。無論是在賽道上還是在賽道外，其在高性能嵌入式天線技術方面的純正設計和整合，都將為邁凱倫乃至Airgain本身帶來真正的性能優勢。」

Airgain可提供天線技術用於支援車載、車對車及車對基礎設施應用的先進無線連接解決方案，因此在互聯車輛市場中扮演至關重要的角色。該公司擁有一系列連接解決方案，同時在為政府、公共安全和企業應用開發天線應用方面擁有豐富的經驗。

此次合作關係締結之前，Airgain近日已宣佈成為5GAA成員，此舉不僅顯示Airgain致力於為互聯汽車研究和開發新型先進解決方案的承諾，同時有助於為徹底改變我們今天所知的交通運輸領域界定全新的連接格局。

關於Airgain

Airgain Inc. (NASDAQ: AIRG)是全球領先的高性能無線通訊平臺供應商。Airgain堅持將設計主導思想與測試和開發相結合，並與涵蓋營運商、晶片組供應商、原始設備製造商(OEM)和原始設計製造商(ODM)在內的整個生態系統攜手合作。Airgain的主要市場包括家居、汽車、物聯網(IoT)和企業，其天線技術可應用於機上盒、無線網路橋接器、路由器、閘道、媒體轉接器、智慧電視、車輛和物聯網裝置。Airgain總部位於加州聖地牙哥，在美國、英國和中國設有設計和測試中心。查詢詳情，請造訪airgain.com，或者在LinkedIn和Twitter上關注我們。

Airgain和Airgain標誌均為Airgain, Inc.的註冊商標。

前瞻性陳述

Airgain提醒各位，本新聞稿中的陳述為前瞻性陳述，並非歷史事實描述。這些陳述根據公司目前的觀點和期望。這些前瞻性陳述包括對邁凱倫與Airgain之間合作結果的期望，以及任何由此產生的產品和解決方案的性能相關的陳述。前瞻性陳述所含內容不應視為Airgain認為我們的任何計畫都將實現的陳述。由於我們業務所固有的風險和不確定因素，實際結果可能與本新聞稿中所述截然不同，包括但不限於：我們正在開發適合我們的天線產品的市場，但開發情況可能無法達到預期；與Airgain的嵌入式天線技術性能相關的風險；Airgain無法全面實現與此次合作關係相關的利益之風險，或者雙方終止合夥關係的風險；以及在我們之前的新聞稿和我們向美國證券交易委員會(SEC)遞交的文件中所述的其他風險，包括我們的Form 10-K年度報告以及向SEC遞交的任何後續文件中的「風險因素」項下的風險。提醒讀者不應過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表本新聞稿發佈之日的事實，而且我們沒有義務修訂或更新本新聞稿，以反映本新聞稿發佈之日後發生的事件或情況。所有前瞻性陳述均完全符合《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款下的警戒性聲明要求。

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