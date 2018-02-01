Airgain宣布与迈凯伦技术集团合作，共同推动汽车创新

圣迭戈--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的无线连接平台Airgain, Inc. (NASDAQ: AIRG)今天宣布，该公司已与迈凯伦技术集团(McLaren Technology Group)缔结为期多年的全新合作关系，这一合作关系的建立得益于两家公司在尖端的高性能技术方面的良好声誉。

Airgain将基于其在高性能天线系统方面的专长，推动汽车行业的技术进步。而迈凯伦技术集团的专业知识将助力这两个品牌加快无线革命进程，进而让人类世界的连接更加紧密。

随着两家组织寻求共同打造无线连接解决方案，Airgain与迈凯伦的合作进一步扩展，将涵盖包括迈凯伦应用技术在内的更广泛业务。此外，Airgain将通过整合车内、车外及迈凯伦技术中心的技术，助力迈凯伦车队(McLaren Racing)大放异彩。

Airgain总裁兼首席执行官Chuck Myers表示：“与迈凯伦合作是我们构建强大的互惠互利关系的一大战略举措。迈凯伦在成功将其技术应用于各个领域的实际业务场景方面已获得广泛证实。此次合作是我们在增长和扩张战略方面的重要组成部分。”

“我们的专业知识将助力迈凯伦车队增强其无线连接能力，帮助其在赛道内外表现更出众。利用我们与迈凯伦共创的平台，双方将共同打造工程技术解决方案，以应对未来挑战。网罗世界各地最出色的工程技术人员则是我们业务的核心。我们与迈凯伦的合作，使我们能够获得真正的世界级工程专家，他们将与我们内部的人才并肩合作，助力我们更好地为未来的超级连接时代提供支持。”

迈凯伦技术集团执行董事Zak Brown评论道：“Airgain是世界一级方程式赛车(F1)的新晋品牌，我们很高兴他们选择与迈凯伦携手合作。Airgain的开拓性技术在汽车业、企业和家居环境中皆引领高性能无线连接。”

“Airgain已与部分全球最大的蓝血品牌合作，并为他们提供服务。无论是在赛道上还是在赛道外，其在高性能嵌入式天线技术方面的纯正设计和整合，都将为迈凯伦乃至Airgain本身带来真正的性能优势。”

Airgain可提供天线技术用于支持车载、车对车及车对基础设施应用的先进无线连接解决方案，因此在互联车辆市场中起着至关重要的作用。该公司拥有一系列连接解决方案，同时在为政府、公共安全和企业应用开发天线应用方面有着丰富的经验。

此次合作关系缔结之前，Airgain近日已宣布成为5GAA成员，此举不仅彰显Airgain致力于面向互联汽车研究和开发新型先进解决方案的承诺，同时为彻底改变我们今天所知的交通运输领域的全新连接格局的定义做出贡献。

关于Airgain

Airgain Inc. (NASDAQ: AIRG)是全球领先的高性能无线通信平台供应商。Airgain坚持将设计主导思想与测试和开发相结合，并与涵盖运营商、芯片组供应商、原始设备制造商(OEM)和原始设计制造商(ODM)在内的整个生态系统携手合作。Airgain的主要市场包括家居、汽车、物联网(IoT)和企业，其天线技术可应用于机顶盒、接入点、路由器、网关、媒体适配器、智能电视、车辆和物联网设备。Airgain总部位于加州圣迭戈，在美国、英国和中国设有设计和测试中心。垂询详情，请访问airgain.com，或者在LinkedIn和Twitter上关注我们。

Airgain和Airgain徽标均为Airgain, Inc.的注册商标。

前瞻性陈述

Airgain提醒各位，本新闻稿中的陈述为前瞻性陈述，并非历史事实描述。这些陈述基于公司当前的观点和期望。这些前瞻性陈述包括对迈凯伦与Airgain之间合作结果的期望，以及任何由此产生的产品和解决方案的性能相关的陈述。前瞻性陈述所含内容不应视为Airgain认为我们的任何计划都将实现的陈述。由于我们业务所固有的风险和不确定因素，实际结果可能与本新闻稿中所述截然不同，包括但不限于：我们正在开发适合我们的天线产品的市场，但开发情况可能无法达到预期；与Airgain的嵌入式天线技术性能相关的风险；Airgain无法全面实现与此次合作关系相关的利益之风险，或者双方终止合伙关系的风险；以及在我们之前的新闻稿和我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中所述的其他风险，包括我们的Form 10-K年度报告以及向SEC提交的任何后续文件中的“风险因素”项下的风险。提醒读者不应过度依赖于这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表本新闻稿发布之日的事实，而且我们没有义务修订或更新本新闻稿，以反映本新闻稿发布之日后发生的事件或情况。所有前瞻性陈述均完全符合《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款下的警戒性声明要求。

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