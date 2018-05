La collaboration conclue entre Greene, Tweed et AccessESP améliore la fiabilité des pompes électriques immergées haute tension

KULPSVILLE, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--Greene, Tweed & Co. a développé une solution de connecteur personnalisée qui a permis d'améliorer grandement la performance du système de pompe électrique immergée sans plateforme d'AccessESP.

AccessESP, un fournisseur de solutions d'acheminement de pompes électriques immergées pour l'industrie pétrolière mondiale basé à Houston, a développé une technologie d'extraction par le biais d'un tube qui permet d'installer et d'extraire, rapidement et facilement, une pompe électrique immergée à l'aide d'un câble lisse, d'un fil ou d'un tube enroulé.

Greene, Tweed a combiné son portefeuille de matériaux exclusifs à son expertise en ingénierie et en désign afin de satisfaire aux exigences strictes d'AccessESP en matière d'électricité et d'initiative de gestion de la fiabilité.

La solution Seal-Connect® de Greene, a combiné ses matériaux hautes performances, dont Arlon® 1000, Arlon® 3000 XT et Chemraz® 629. Arlon® 3000 XT offre:

Une résistivité au volume améliorée, équivalant à 30 fois celle du PEK à 400°F (204°C)

Une rigidité diélectrique mesurée à 730 V/mil dans le cadre de l'évaluation de ASTM D149

Des propriétés mécaniques améliorées en comparaison au PEEK et au PEK à 500°F (260°C)

"Nous continuons d'être satisfaits de la solution Seal-Connect® proposée par Greene, Tweed pour le montage du connecteur," a déclaré David Malone, PDG d' AccessESP. "Ce connecteur nous a fourni la performance nécessaire afin de garantir une durée de vie longue et sûre, avec un taux de fiabilité extrêmement élevé," a-t-il ajouté.

"La collaboration entre Greene, Tweed et AccessESP a relevé l'un des défis les plus importants auxquels doivent faire face nos clients: l'optimisation de la fiabilité du système dans le but de maximiser le temps de service," a déclaré Henry Stueber, Vice-président et Chef de l'exploitation chez Greene,Tweed. "Une connaissance approfondie de l'application nous a permis de concevoir une solution novatrice qui a permis d'atteindre les objectifs de fiabilité d'AccessESP," a-t-il poursuivi.

Pour de plus amples informations, veuillez cliquer ici pour consulter l'étude de cas.

À propos de Greene, Tweed

Greene, Tweed est un fabricant global de premier plan de joints et de composantes ouvrées hautes performances. Combinant plus de 150 années d'expertise technique et de connaissances commerciales dans tout un éventail de marchés, Greene, Tweed collabore avec ses clients afin de développer des solutions d'ingénierie qui répondent à de strictes exigences en termes de performance et permettent de réduire le coût total de propriété. Les produits de Greene, Tweed sont vendus et distribués dans le monde entier. Pour des informations complémentaires, veuillez contacter Greene, Tweed au +1.215.256.9521 ou visiter notre site Web sur www.gtweed.com.

A propos d'AccessESP

AccessESP est le principal fournisseur de la technologie de déploiement de pompes électriques immergées sans plateforme à l'industrie pétrolière. Doté d'installations dans le monde entier, ce système unique aide à faire face aux coûts élevés des interventions et à la production différée caractéristique des puits offshore, des puits terrestres isolés et des puits à pompes électriques immergées à production élevée. Cette technologie est compatible avec les composantes des pompes électriques immergées de tous les principaux fournisseurs. La société est également le leader reconnu des moteurs à aimants permanents, une alternative efficace aux moteurs à induction traditionnels pour ce type de pompes. Pour de plus amples informations, veuillez visiter accessesp.com ou par courriel à info@accessesp.com.

