Brightline Initiative宣佈與丹麥技術大學、東京大學全球團隊合作實驗室和麻省理工學院卓越工程專案聯盟展開研究合作

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Brightline Initiative今天宣佈與丹麥技術大學(DTU)、東京大學全球團隊合作實驗室(GTL)和麻省理工學院(MIT)卓越工程專案聯盟(CEPE)進行研究合作。主要合作內容為策略執行的尖端研究和解決方案。

Brightline™ Initiative是由專案管理協會(PMI)、波士頓顧問公司(BCG)和敏捷聯盟(Agile Alliance)於2017年初成立的全球一流組織非商業聯盟，致力於幫助管理人員縮小策略設計和執行之間代價高而收益低的落差。Brightline Initiative的工作重點是以下三大領域：思想與實務領導力、人際網路和能力建設。

丹麥技術大學管理工程系主任Søren Salomo表示：「丹麥技術大學很高興加入Brightline聯盟。丹麥技術大學的使命是創造有形的社會效益。因此，當我們開創新的科學見解和科技時，我們也重視在組織的日常運作和更廣泛的系統層面上將其付諸實施。因此我們認為，我們和Brightline的目標十分一致。」

丹麥技術大學副教授Josef Oehmen表示：「我們期待為改善策略執行貢獻力量，特別是透過我們的研究來加強管理科技驅動型組織的相關風險和不確定性。」

麻省理工學院副研究員Eric Rebentisch表示：「與Brightline Initiative的合作可提供獨特的平臺，讓我們可以探索策略制定和規劃與營運、組織學習和變革之實用層面的交集處。我們非常高興能有機會開發尖端的新研究方法，為決策如何形成和轉化為行動和結果提供獨到見解。」

策略是鮮活且能調適的。[1]在一個不斷有顛覆性變化的世界，組織在設計和執行策略時需要與其生態系統互動。合作、溝通、知識與能力是成功執行策略的基石。

東京大學副教授Kazuo Hiekata博士指出：「GTL團隊正在為系統的系統開發方法和工具，以促進跨界溝通。我們與Brightline Initiative的合作既能產生卓越的研究成果，又能藉由新型溝通方式連接高階主管和經驗豐富的員工，而帶來重大的社會影響。」專案副教授Kenji Tanaka博士補充道：「能源等成熟產業必須隨著新科技和新服務的出現而對現有的方式進行重大改變。既有業務的策略和執行應該大不相同。」

GTL研究協調員兼GPD日本執行長Dai Ike進一步評論道：「日本企業正在尋求先進的方法和跨界團隊，來執行與公司策略直接相關的複雜且多樣的專案。但同時，在其他公司取得成功之前，這些企業對於挑戰新的業務方式裹足不前。GTL正是這這些公司正在尋找的成功案例。」

Brightline執行董事Ricardo Vargas強調：「與DTU、GTL和MIT研究機構的合作強化了Brightline的使命感，即透過尖端研究來縮小策略設計與執行之間的落差。在這個顛覆性創新時代，組織和領導人將從他們努力執行策略的最佳實務中受益。DTU、GTL和MIT團隊會帶來他們研究領域的獨特觀點。他們在策略方面的經驗和知識，將為我們共同追求策略計畫管理成功的過程添加巨大價值。」

關於Brightline Initiative

Brightline Initiative是由全球一流組織組成的非商業聯盟，致力於協助管理人員縮小策略設計與執行之間代價高而收益低的落差。Brightline為組織提供三大優勢，幫助提高他們執行策略意圖的能力：思想與實務領導力、人際網路和能力建設。更多資訊請造訪www.brightline.org。

關於丹麥技術大學

丹麥技術大學(Technical University of Denmark)位居技術和自然科學的學術和多學科最前線，在永續能源科技和生命科學等一系列要求嚴格的工程學科中進行新的研究計畫。

網站：dtu.dk

關於東京大學全球團隊合作實驗室(GTL)

東京大學全球團隊合作實驗室(GTL)是跨界團隊合作的研究、研討和教育的產學合作團隊。GLT的研究聚焦於複雜條件下的績效內在機制和動力。

網站：gtl.k.u-tokyo.ac.jp

1]經濟學人智庫(EIU)，「縮小落差：設計和執行有效的策略」(Closing the Gap: Designing and Delivering a Strategy that Works)，2017年。

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