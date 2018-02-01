Brightline Initiative宣布与丹麦技术大学、东京大学全球团队合作实验室和麻省理工学院卓越工程项目联盟开展研究合作

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Brightline Initiative今天宣布与丹麦技术大学(DTU)、东京大学全球团队合作实验室(GTL)和麻省理工学院(MIT)卓越工程项目联盟(CEPE)进行研究合作。主要合作内容为战略实施的前沿研究和解决方案。

Brightline™ Initiative是由项目管理协会(PMI)、波士顿咨询公司(BCG)和敏捷联盟(Agile Alliance)于2017年初成立的全球领先组织的非商业联盟，致力于帮助管理人员缩小战略设计和交付之间代价高而收益低的差距。Brightline Initiative的工作重点是以下三大领域：思想与实践领导力、人际网络和能力建设。

丹麦技术大学管理工程系主任Søren Salomo表示：“我们丹麦技术大学很高兴加入Brightline联盟。丹麦技术大学的使命是创造有形的社会效益。这也是为什么当我们创造了新的科学见解和技术时，我们也重视在组织的日常运作和更广泛的系统层面上将其付诸实施。因此我们认为，我们和Brightline的目标十分一致。”

丹麦技术大学副教授Josef Oehmen表示：“我们期待为改善战略实施做出贡献，特别是通过我们的研究更好地管理技术驱动型组织的相关风险和不确定性。”

麻省理工学院副研究员Eric Rebentisch表示：“与Brightline Initiative的合作提供了一个独特的平台，让我们可以探索战略制定和规划与运营、组织学习和变革在实用方面的交接点。我们非常高兴能有机会开发高级的新研究方法，为决策如何形成和转化为行动和结果提供独到的见解。”

战略是一个不断适应的生命体。[1]在一个不断有颠覆性变化的世界里，组织在设计和实施战略时需要其生态系统的参与。合作、沟通、知识与能力是策略执行者成功的基石。

东京大学副教授Kazuo Hiekata博士指出：“GTL团队正在为系统的系统开发方法和工具，以促进跨界沟通。我们与Brightline Initiative的合作既能产生卓越的研究成果，又能通过用新型沟通方式连接高管和经验丰富的员工而带来重大的社会影响。”项目副教授Kenji Tanaka博士补充道：“能源等成熟行业必须随着新技术和新服务的出现而对现有的方式进行重大改变。既有业务的战略和执行应该有很大的差异。”

GTL研究协调员兼GPD日本首席执行官Dai Ike进一步评论道：“日本企业正在寻求一种先进的方法和跨界团队，来执行与公司战略直接相关的复杂多样的项目。但同时，这些企业在其他公司取得成功前不愿意挑战新的业务方式。GTL的成功案例正是这这些公司正在寻找的成功对象。”

Brightline执行董事Ricardo Vargas强调：“与DTU、GTL和MIT研究机构的合作强化了Brightline的使命感，即通过尖端研究弥合战略设计与交付之间的差距。在这个颠覆性创新时代，组织和领导者将从他们战略交付的最佳实践中受益。DTU、GTL和MIT团队会带来他们研究领域的独特视角。他们在战略方面的经验和知识将在我们对成功的战略计划管理的共同追求中发挥巨大价值。”

关于Brightline Initiative

Brightline Initiative是一个全球领先的非商业组织联盟，致力于帮助管理人员缩小战略设计与交付之间代价高而收益低的差距。Brightline为组织提供三大优势，帮助提高他们实现战略意图的能力：思想与实践领导力，人际网络，和能力建设。更多信息请访问www.brightline.org。

关于丹麦技术大学

丹麦技术大学(Technical University of Denmark)处于技术和自然科学的学术和多学科前沿，在可持续能源技术和生命科学等一系列要求严格的工程学科中开展了新的研究。

网站：dtu.dk

关于东京大学全球团队合作实验室(GTL)

东京大学全球团队合作实验室(GTL)是跨界团队合作的研究、研讨和教育的产学研合作团队。GLT的研究侧重于复杂条件下的绩效内在机制和动力。

网站：gtl.k.u-tokyo.ac.jp

1]经济学人智库(EIU)，“缩小差距：设计和实施有效的战略”(Closing the Gap: Designing and Delivering a Strategy that Works)，2017年。

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