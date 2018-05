GASCO choisit Yokogawa pour équiper le réseau de gaz national d'Egypte avec ses solutions EPMS et SCADA

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Yokogawa Electric Corporation (TOKYO : 6841) annonce que sa filiale, Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c), a reçu une commande de la part de la société de gaz naturel égyptienne, GASCO, opérateur du réseau de gaz national du pays, pour fournir un système de gestion et de contrôle des gazoducs.

L'activité de GASCO consiste à transmettre et traiter le gaz naturel. La société égyptienne est actuellement engagée dans un projet visant à remplacer les systèmes de gestion et d'acquisition et de contrôle de données (Supervisory Control And Data Acquisition : SCADA) dans deux centres de contrôle de réseau centraux qui gèrent et contrôlent le flux de gaz à travers un réseau de gazoducs de 7 000 km, ces derniers composant un élément critique de l'infrastructure de l'Egypte.

Cette commande porte, d’une part, sur la solution de Yokogawa en matière de gestion des gazoducs nommée EPMS pour Enterprise Pipeline Management Solution. Cette dernière consiste en une suite d'applications qui gère des fonctions telles que la planification des livraisons et le stockage du gaz.Et, d’autre part, sur le logiciel FAST/TOOLS SCADA qui permet de surveiller et de contrôler les gazoducs et les équipements connexes tels que les compresseurs.

La solution EPMS viendra compléter un système de gestion basique des gazoducs en offrant des applications spécifiques aux gaz et aux liquides qui permettent à un opérateur de gazoducs de gérer les contrats de livraison et la logistique connexe de manière rapide et éco-énergétique. Grâce à la prise en charge de la surveillance et du contrôle par le système SCADA, l'EPMS intégrera la gestion des données SCADA.

Yokogawa a obtenu cette commande grâce à l'évaluation juste et positive par GASCO du planificateur de dispositif et d'autres applications de gestion des opérations d'EPMS qui assurent le transport efficace du gaz naturel. L’'excellente fiabilité du système FAST/TOOLS SCADA de Yokogawa, basé sur les normes industrielles les plus récentes et pouvant être configuré pour une redondance quadruple, a aussi été un facteur déterminant pour GASCO. La livraison de ces systèmes sera achevée d'ici septembre 2019.

Hideki Matsubayashi, Vice-président de Yokogawa, Directeur Général pour le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Inde et Président de Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c), a ainsi commenté la future coopération : « Nous sommes très honorés que GASCO ait choisi, en fonction d'une évaluation de notre expertise technique et de nos produits, de nous attribuer la commande pour ce projet d'une importance critique. Nous sommes engagés à tirer au maximum parti de notre expérience approfondie dans ce domaine pour assurer le succès de ce projet infrastructurel. »

Conformément à son plan d'affaires à moyen terme baptisé « Transformation 2017 », Yokogawa cible l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement énergétique. La société accentue actuellement ses efforts visant à dynamiser les ventes en fournissant des solutions destinées aux oléoducs et aux gazoducs, ainsi qu'à d'autres applications intermédiaires. Yokogawa prévoit d'étendre son activité de contrôle dans le segment des applications intermédiaires.

À propos de Yokogawa

Yokogawa dispose d’un réseau mondial de 113 sociétés réparties dans 60 pays. Fondée en 1915, la société compte aujourd’hui 18 300 personnes dans le monde et génère 3,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Yokogawa s’est toujours engagée dans l’innovation et la recherche de pointe. A ce titre, l’entreprise poursuit, depuis ses origines, une politique résolue d’investissements en matière de recherche et de développement afin de toujours conserver une longueur d’avance et de proposer des solutions innovantes à ses clients. Son cœur de métier englobe l'instrumentation industrielle incluant l’acquisition et l’enregistrement de données, l’analyse physico-chimique, l’analyse avancée, la débitmétrie, la mesure de pression et de température, les systèmes de contrôle-commande, les systèmes de sécurité, les systèmes de gestion, de contrôle et d’acquisition de données dits SCADA, les solutions avancées en matière de gestion de production, des actifs, de l’énergie, de la sécurité et des opérations, les activités de conseil, de gestion de projets et de services comme la formation, la maintenance ou l’assistance technique. Elle intervient pour un grand nombre d’industriels œuvrant dans des domaines d’activité aussi variés que le pétrole et le gaz, les méthaniers, la chimie et la pétrochimie, la production d’électricité, la pharmacie, l’agro-alimentaire, la papeterie et la verrerie, la métallurgie, le traitement de l’eau et des déchets ou encore l’environnement. Yokogawa aide ainsi les entreprises à maximiser leurs bénéfices, en proposant une large gamme de produits extrêmement fiables, ainsi qu’en travaillant aux côtés de sa filiale KBC Advanced Technologies pour fournir des solutions et services de premier ordre. Pour en savoir plus : www.yokogawa.com/fr

