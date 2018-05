Yoodo abre novos caminhos no mercado móvel da Malásia

Yoodo: The Truly Customisable Mobile Service

SARATOGA, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A MATRIXX Software anunciou hoje que a Yoodo, a mais nova operadora móvel da Malásia, está lançada como o primeiro serviço móvel no país, que permite aos clientes personalizarem completamente seu plano móvel. Desafiando o status quo, a Yoodo é uma nova marca móvel que dá aos clientes a escolha máxima e controle sobre seus planos, ao mesmo tempo oferecendo um serviço ao cliente simples, claro e engajante.

A Yoodo rejeitou as regras do mercado móvel e está oferecendo pacotes que podem ser personalizados em voz, dados, mensagens de texto e conteúdo com até 1.000 combinações possíveis. Os clientes podem alterar, atualizar ou rebaixar seu pacote quando quiser, através do seu aplicativo móvel. Os clientes não têm de escolher entre pré-pago ou contrato, mas, sim, obter o melhor dos dois mundos com a capacidade de acréscimo ou autorrenovação dinâmica, como quiserem. Outros destaques do serviço são: autoinscrição, entrega SIM imediata, roam como residência, boosters complementares, recompensas e promoções não intrusivas, supervisionadas, ativadas por local ou comportamento de consumo.

"As operadoras móveis tradicionais elaboram planos com base no que querem vender para o cliente, desenvolvendo vários planos e funcionalidades que não atendem à maioria das necessidades individuais deles. Nós demos uma reviravolta, e permitimos que os clientes façam seus planos móveis funcionar para eles, fornecendo um serviço sob demanda, em tempo real, que deixa a as pessoas terem controle total", disse Farid Yunus, chefe da Yoodo.

A meta da Yoodo é dar aos consumidores opções mais claras e simples de produtos e serviços digitais de ponta, levando a melhor experiência geral. Mais simples significa menos etapas para fazer inscrição, mudar planos, fazer consultas sobre contas, pagar, desconectar e reconectar. Mais claro significa que não há encargos ocultos ou contratos, com informações sobre gastos e conta sempre disponíveis através do aplicativo móvel.

Acionada pela MATRIXX Software, a Yoodo construiu e instalou uma infraestrutura Telco digital que poderia habilitar sua estratégia de entrada no mercado, além das suas ambições de mais longo prazo. A Yoodo escolheu a plataforma de comércio digital da MATRIXX Software devido à sua capacidade exclusiva de proporcionar experiência digital de primeira classe para os seus clientes, enquanto também oferece agilidade e inovação para suas operações.

Farid, da Yoodo, explicou também que "Nossa meta é quebrar as barreiras dos negócios móveis tradicionais e, para fazer isso, precisamos de sistemas e expertise para construir um modelo operacional digital disruptivo. Nós escolhemos a MATRIXX Software porque a empresa é uma importante fornecedora de soluções e tecnologias novas e inovadoras, de forma que a infraestrutura da Telco pode dar o salto para a era do comércio móvel e digital."

Sobre a Yoodo

Lançada em janeiro de 2018, Yoodo é um serviço digital móvel independente pertencente e operado pela Celcom Axiata Bhd. Ela oferece o primeiro serviço móvel verdadeiramente customizável do país, com completa transparência, flexibilidade e conveniência do cliente. Para obter mais informação sobre a Yoodo, acesse yoodo.com.my ou pesquise yoodoMY no Facebook, Instagram, YouTube e Twitter.

Sobre a MATRIXX Software

A MATRIXX Software, sediada no Vale do Silício, está comprometida em ajudar a infraestrutura da Telco a se reinventar como líder da economia digital. Nossa plataforma de comércio digital multipatenteada da MATRIXX foi totalmente construída para servir como base para as arquiteturas de TI de próxima geração, capazes de acionar uma transformação rápida. Através de inovações em engenharia, produção, vendas e instalação, qualificamos os fornecedores de serviços de comunicação com a velocidade, agilidade e autonomia de que precisam para oferecer aos seus clientes experiências modernas digitais.

