借助ULLINK 符合MiFID的高感性和互聯解決方案，Alantra Equities正式上線

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--為金融界提供電子交易和互聯解決方案的全球提供商ULLINK今日宣佈，Alantra Equities（原名N+1 Equities）已借助ULLINK的高感性訂單管理系統 (OMS) ODISYS和NYFIX互聯中心成功上線。Alantra Equities是全球中型投資銀行和資產管理專家Alantra的西班牙股票經紀業務部門。該公司在MiFID的1月截止日期之前上線，以確保能夠完全符合新法規的要求。

Alantra Equities決定使用模組化解決方案取代現有平臺，該解決方案能夠使機構經紀作業符合專業化，並提供未來業務所需的可擴充性。它還能確保公司能夠完全符合《金融工具市場法規II》(MiFID II)的要求。為了滿足上述要求，Alantra Equities一直在尋找可靠的科技合作夥伴。這位合作夥伴應擁有長期的願景和發展規劃，能夠讓投資發揮價值，並且向市場參與者展現出經驗和熱情。ULLINK獲選成為該公司的合作夥伴。

導入ULLINK的ODISYS高感性OMS讓Alantra的交易者能夠受益於一整套的前臺和交易前風險管理功能。由於與合作夥伴OTAS和LiquidMetrix的解決方案無縫整合，交易前後交易成本分析(TCA)以及最佳執行報告讓ULLINK套裝方案的功能進一步升級。與ULLINK的NYFIX買方、賣方和交易所的連接，則透過NYFIX訂單路徑選擇網路和ULLINK領先的UL BRIDGE互聯伺服器提供。

Alantra Equities的Adolfo Ximenez de Embun在評論選擇ULLINK時表示，「ULLINK在提供出色的電子交易解決方案方面有良好的聲譽。其橫跨交易和互聯領域的產品廣度符合我們對解決方案模組化和整合式的雙重需求。我們堅信，導入這一最先進的新型互聯和交易平臺將讓我們有能力滿足客戶的需求，擴展我們的業務，並使公司保持遵循監管法規，同時還能有效控制我們的整體持有成本。」

ULLINK歐洲、中東和非洲業務董事總經理Philippe Thomas表示，「我們十分高興與一流的西班牙經紀商Alantra Equities合作。我們為達到MiFID II的要求而在產品升級方面所投入的大量資金正逐漸得到回報，而且我們將繼續吸引尋求替換其現有平臺的新客戶。我們的方法是選擇客戶所需的唯一模組，並在必要的情況下將其與其他供應商和內部解決方案整合，從而按照客戶的具體需求來量身打造解決方案。這一方法是此類平臺替代專案的關鍵。」

Alantra的加入擴大了ULLINK在伊比利亞的市場版圖，而該地區的首要市場參與者均已成為公司交易和互聯解決方案的客戶。

-完-

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。