借助ULLINK 符合MiFID的高技术个性化和互联解决方案，Alantra Equities正式上线

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--为金融界提供电子交易和互联解决方案的国际化提供商ULLINK今日宣布，Alantra Equities（此前名为N+1 Equities）已借助ULLINK的高技术个性化订单管理系统 (OMS) ODISYS和NYFIX互联中心成功上线。Alantra Equities是全球中间市场投资银行和资产管理专家Alantra的西班牙股票经纪业务部门。该公司在MiFID的1月截止日期之前上线，以确保能够完全符合新法规的要求。

Alantra Equities决定使用模块化解决方案取代现有平台，该解决方案能够实现机构经纪作业的专业化，并提供未来业务所需的可扩展性。它还能确保公司能够完全符合《金融工具市场法规II》(MiFID II)的要求。为了满足上述要求，Alantra Equities曾一直在寻找可靠的技术合作伙伴。这位合作伙伴应拥有长期的愿景和发展规划，能够体现投资的价值，并有着丰富的市场参与者接洽经验和工作热情。ULLINK获选成为了该公司的合作伙伴。

ULLINK的ODISYS高技术个性化OMS的实施能够让Alantra的交易商受益于一整套的前台和交易前风险管理功能。得益于与合作伙伴OTAS和LiquidMetrix的解决方案的无缝整合，交易前后交易成本分析(TCA)以及最佳执行报告功能让ULLINK套件得到了进一步加强。与ULLINK的NYFIX买方、卖方和交易所的连接则由NYFIX订单路径选择网络和ULLINK领先的UL BRIDGE互联伺服器提供。

Alantra Equities的Adolfo Ximenez de Embun在评论选择ULLINK时表示，“ULLINK在提供出色的电子交易解决方案方面有着良好的声誉。其横跨交易和互联领域的产品广度满足了我们对解决方案模块化和一体化的双重需求。我们坚信，这一最先进的新型互联和交易平台的实施将让我们有能力满足客户的需求，拓展我们的业务，并维持公司的监管合规性，同时还能有效地控制我们的总体持有成本。”

ULLINK欧洲、中东和非洲业务董事总经理Philippe Thomas表示，“我们十分高兴与领先的西班牙经纪商Alantra Equities开展合作。我们为满足MiFID II的要求而在产品升级方面所投入的大量资金正逐渐得到回报，而且我们将继续吸引寻求替换其现有平台的新客户。我们的方法在于，通过选择客户所需的唯一模块，并在必要的情况下将其与其他供应商和内部解决方案进行整合，从而按照客户的具体需求来定制解决方案。这一方法是此类平台替代项目的关键。”

Alantra的加入扩大了ULLINK在伊比利亚的市场版图，而该地区的首要市场参与者均已成为公司交易和互联解决方案的客户。

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