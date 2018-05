Yoodo innove dans le marché mobile malaisien

Yoodo: The Truly Customisable Mobile Service

SARATOGA, Californie--(BUSINESS WIRE)--MATRIXX Software a annoncé aujourd’hui que Yoodo, le nouvel acteur mobile de Malaisie, se présentait comme le premier service mobile du pays à permettre aux clients de personnaliser entièrement leur forfait mobile. Défiant le statu quo, Yoodo est une nouvelle marque mobile qui offre à ses clients un choix et un contrôle absolus sur leurs plans tout en assurant un service client simple, clair et attrayant.

Éliminant les règles du marché de la téléphonie mobile, Yoodo offre des forfaits personnalisables pour la voix, les données, la messagerie et le contenu avec jusqu’à 1000 combinaisons possibles. Les clients peuvent modifier, mettre à niveau ou rétrograder leur forfait à tout moment via leur application mobile. Au lieu de devoir choisir entre prépayé ou contrat, les clients optent pour la meilleure des deux formules, et peuvent, à leur guise, faire dynamiquement un ajout ou un renouvellement. Le service offre d’autres avantages, tels qu’auto inscription, livraison immédiate par carte SIM, itinérance « comme chez soi », boosters supplémentaires, récompenses et promotions non intrusives choisies en fonction du lieu ou des habitudes d’achat.

« Parce qu’ils conçoivent des plans en fonction de ce qu’ils veulent vendre à leur clientèle, les opérateurs mobiles traditionnels développent divers plans et fonctionnalités qui ne correspondent pas aux besoins individuels de la plupart des clients. En inversant la démarche, nous permettons aux clients d’élaborer eux-mêmes des plans mobiles qui leur conviennent. Avec le service en temps réel et à la demande, les utilisateurs bénéficient d’un contrôle total », a expliqué Farid Yunus, directeur de Yoodo.

Dans le but de favoriser une meilleure expérience globale, Yoodo s’efforce de simplifier et clarifier les options offertes aux consommateurs pour obtenir des produits et services numériques de pointe. Simplifier signifie qu’il faut moins d’étapes pour s’inscrire, changer de plan, consulter les comptes, payer, ou se déconnecter et reconnecter. Clarifier signifie absence de frais et de contrats cachés, et accès en temps réel aux données et dépenses de compte via l’application mobile.

Conseillée par MATRIXX Software, Yoodo a conçu et déployé une infrastructure de télécommunications numériques susceptible de soutenir sa stratégie de lancement sur le marché, ainsi que ses ambitions à plus long terme. Yoodo a choisi la plateforme de commerce numérique de MATRIXX Software en raison de sa capacité unique à offrir une expérience numérique de premier ordre à ses clients, tout en garantissant des opérations agiles et innovantes.

Farid Yunus, de Yoodo a ajouté : « Notre objectif étant d’élargir les cadres d’une société mobile traditionnelle, nous devions trouver des systèmes et une expertise capables d’élaborer un modèle d’exploitation numérique révolutionnaire. Nous avons choisi MATRIXX Software, un important fournisseur de solutions et de technologies nouvelles et innovantes. Ainsi, les télécommunications pourront faire une entrée spectaculaire dans l’ère du commerce numérique et mobile. »

À propos de YooDo

Lancé en janvier 2018, Yoodo est un service mobile numérique indépendant, détenu et exploité par Celcom Axiata Bhd. En tant que premier service mobile vraiment personnalisable dans le pays, il offre au client une transparence, une flexibilité et une commodité totales. Pour en savoir plus sur Yoodo, connectez-vous au site yoodo.com.my ou recherchez yoodoMY sur Facebook, Instagram, YouTube et Twitter.

À propos de MATRIXX Software

Basée dans la Silicon Valley, MATRIXX Software s’est donné pour mission d’aider les opérateurs de télécommunications à se réinventer et à devenir des leaders de l’économie numérique. La plateforme multibrevetée Digital Commerce de MATRIXX a été construite à partir de zéro pour servir de base aux architectures informatiques de nouvelle génération, qui garantissent une transformation rapide. Grâce à des innovations dans les domaines de l’ingénierie, des produits, des ventes et du déploiement, nous offrons aux fournisseurs de services de communications la rapidité, l’agilité et l’autonomie dont ils ont besoin pour proposer à leurs clients des expériences numériques de pointe.

