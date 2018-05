NELSON nawiązuje współpracę z księgarniami uniwersyteckimi, aby obniżyć koszty ponoszone przez studentów

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--NELSON, czołowy kanadyjski wydawca publikacji edukacyjnych, ogłosił dzisiaj utworzenie działu usług detalicznych oraz dwa nowe programy, które zmienią oblicze edukacji w Kanadzie. System zarządzania zapasami przez dostawcę (ang. Vendor Managed Inventory) stworzony w ścisłej współpracy z księgarniami uniwersyteckimi, a także nowa inicjatywa związana z wypożyczaniem podręczników, przyczynią się do wzbogacenia oferty dla studentów i zwiększenia jej przystępności cenowej, umożliwiając ograniczenie kosztów i wyższą produktywność.

Inicjatywy zostały ogłoszone dzisiaj podczas BiiG, jedynego w Kanadzie wydarzenia konferencyjno-targowego dla księgarni uniwersyteckich.

Dzisiejsze ogłoszenie podsumowuje rok rewolucyjnych przekształceń w NELSON, podczas którego to działające na rynku od 104 lat wydawnictwo zmieniło swój wizerunek dzięki serii strategicznych przejęć, partnerstw i nowych ofert, jednocześnie zmieniając obraz kanadyjskiego systemu edukacji.

„Wydawnictwo NELSON ściśle koncentruje się na wprowadzaniu zmian i innowacji w branży edukacyjnej w Kanadzie i poza nią - powiedział Steve Brown, prezes i dyrektor generalny NELSON. - Za kilka lat dzisiejsi studenci będą napędzać rozwój kanadyjskiej gospodarki. Naszą misją jest zapewnienie im większego wyboru w zasięgu ich możliwości finansowych, aby mogli w pełni rozwinąć swój potencjał”.

System zarządzania zapasami przez dostawcę (VMI) jest efektem trwających ponad rok konsultacji z podmiotami detalicznymi z całego kraju. Podczas dyskusji zidentyfikowano typowe problemy logistyczne, z jakimi zmagają się księgarnie, które mogą uniemożliwić studentom dostęp do potrzebnych materiałów w odpowiednim czasie. VMI to zaawansowane rozwiązanie z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw dostosowane do potrzeb sektora materiałów edukacyjnych, którego zadaniem jest sprostanie tym problemom.

„Program VMI prowadzony przez wydawnictwo NELSON umożliwia nowatorskie podejście do zamawiania materiałów edukacyjnych i zarządzania ich dystrybucją, które bazuje na najlepszych praktykach z innych sektorów, które dostosowano do branży edukacyjnej” - powiedziała Debbie Harvie, dyrektor zarządzająca działu ds. akademickiej gospodarki komunalnej Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej. „VMI oznacza, że zawsze będziemy mieli odpowiednią liczbę książek w naszej księgarni. To wspaniały przykład współpracy między wydawcą a księgarnią na rzecz poprawy organizacji”.

Program wypożyczania podręczników wprowadzony przez wydawnictwo NELSON to druga ważna inicjatywa mająca na celu zwiększenie dostępności cenowej materiałów. W marcu 2017 r. wydawnictwo NELSON podjęło niespotykane zobowiązanie, na zawsze rezygnując z podnoszenia cen swoich tytułów.

Program wypożyczania materiałów, podobnie jak VMI, powstał we współpracy z bibliotekami uniwersyteckimi i jest pierwszą tego rodzaju inicjatywą w Kanadzie. Pozwoli on na dodatkowe obniżenie kosztów materiałów edukacyjnych, umożliwiając studentom dostęp do podręczników za wiele przystępniejszą cenę niż w przypadku zakupu nowych. Program jest prosty do wprowadzenia dla księgarni i będzie obejmował całość rynku wydawniczego, nie tylko tytuły wydawnictwa NELSON. Dzięki programowi studenci zyskują dostęp do szerszej oferty, a księgarnie również mogą wzbogacić swój księgozbiór bez konieczności angażowania nowych pracowników.

„Nowy dział usług detalicznych wydawnictwa NELSON, wraz z wprowadzeniem VMI i programu wypożyczania materiałów, stanowią potwierdzenie naszego zaangażowania w przekształcanie i unowocześnianie branży edukacyjnej w Kanadzie” - powiedział Brown. - W końcu to studenci są tutaj najważniejsi. Wszystkie nasze działania mają na celu zapewnienie studentom przystępnych cenowo możliwości, podnoszenie ich satysfakcji ze zdobywania wiedzy oraz pomaganie im w stawaniu się liderami przyszłości”.

NELSON

NELSON to największe kanadyjskie wydawnictwo zajmujące zarazem czołową pozycję na rynku. NELSON wierzy w kształcenie przez całe życie i w swojej działalności koncentruje się na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań wysokiej jakości, które wychodzą naprzeciw potrzebom każdego studenta, nauczyciela i wykładowcy, umożliwiając odnoszenie edukacyjnych sukcesów. Więcej informacji na stronie Nelson.com, na Facebooku i Twitterze.

