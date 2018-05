Alantra Equities lance les solutions "high-touch" et de connectivité de ULLINK, conformes à la directive MiFID

PARIS--(BUSINESS WIRE)--ULLINK, le fournisseur mondial de solutions de commerce électronique et de connectivité destinées à la communauté financière, a annoncé aujourd'hui qu'Alantra Equities (anciennement connue sous le nom de N+1 Equities) a lancé avec succès ODISYS, le système de gestion des ordres (OMS)"high-touch" de ULLINK, ainsi que le concentrateur de connectivité NYFIX. Alantra Equities, la branche espagnole de courtage d'actions du spécialiste mondial en investissement sur le marché intermédiaire et en gestion d'actifs Alantra a activé le système avant l'échéance MiFID de janvier, afin d'assurer l'entière conformité aux nouvelles règlementations.

Alantra Equities avait décidé de remplacer sa plateforme existante par une solution modulaire compatible avec les spécificités du courtage institutionnel et offrant l'évolutivité requise pour la croissance future. Elle devait également assurer une conformité totale avec la directive sur les marchés d'instruments financiers (MiFID) II. Pour répondre à ces besoins, Alantra Equities a cherché un partenaire technologique crédible, avec une vision et une feuille de route à long terme, proposant un bon rapport coût-efficacité, et pouvant témoigner de l'expérience et de l'engagement attendus par les acteurs du marché. ULLINK fut le partenaire sélectionné.

L'implémentation de l'OMS "high touch" ODISYS proposé par ULLINK permet aux traders d'Alantra de profiter de toute une gamme de fonctionnalités pour le service au client et l'analyse des risques préalable aux transactions. Les fonctionnalités de la suite ULLINK sont encore renforcées par des analyses des coûts de transaction pré- et post-négociation (TCA) et des rapports de meilleure exécution grâce à l'intégration harmonieuse avec les solutions partenaires de OTAS et LiquidMetrix. La connectivité de NYFIX aux communautés buy-side et sell-side ainsi qu'aux infrastructures de négociation est assurée par le réseau de routage des ordres de NYFIX et le logiciel médiateur de connectivité de premier plan d'ULLINK, l'UL BRIDGE.

Concernant le choix de ULLINK, Adolfo Ximenez de Embun d'Alantra Equities a commenté, “ULLINK jouit d'une excellente réputation pour ses formidables solutions de transactions électroniques. L'étendue de leur offre pour les transactions et la connectivité répond à nos besoins d'une solution modulaire mais bien intégrée. Nous sommes convaincus que l'implémentation de notre nouvelle plateforme de pointe pour la connectivité et les transactions va nous permettre de répondre aux besoins de nos client, de développer notre activité et de maintenir la conformité réglementaire tout en contrôlant efficacement notre coût total de possession.”

Philippe Thomas, Managing Director EMEA de ULLINK, a ajouté, “Nous sommes ravis de collaborer avec Alantra Equities, une société importante de courtage espagnole. L'énorme investissement de mise à jour de nos produits pour MiFID II porte ses fruits et nous continuons à attirer de nouveaux clients cherchant à remplacer leurs plateformes existantes. Notre approche, basée sur des solutions adaptées aux besoins spécifiques des clients, en sélectionnant uniquement les modules nécessaires et en intégrant avec des solutions logicielles ou internes le cas échéant, est essentielle pour ce type de projet de remplacement de plateforme.”

L'implémentation d'Alantra élargit la présence d'ULLINK sur le marché espagnol, où elle compte déjà des intervenants du marché importants parmi ses clients de solutions en transactions et connectivité.

-Fin-

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.