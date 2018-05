Alantra Equities utiliza agora soluções de conectividade e high-touch preparadas para MiFID da ULLINK

PARIS--(BUSINESS WIRE)--A ULLINK, provedora global de soluções de conectividade e comércio eletrônico para o setor financeiro, anunciou hoje que a Alantra Equities (conhecida anteriormente como N+1 Equities) começou a usar com sucesso o sistema de gerenciamento de pedidos high-touch ODISYS (OMS) e o hub de conectividade NYFIX da ULLINK. A Alantra Equities, divisão de corretores de títulos da Alantra, banco de investimento de mercado médio global e especialista em gestão de ativos, foi ativada antes do prazo final de MiFID em janeiro, para garantir a conformidade total com as novas regulações.

A Alantra Equities decidiu substituir sua plataforma existente por uma solução modular que oferece especialização em corretagem institucional e escalabilidade para acompanhar o crescimento futuro. Além disso, também precisava garantir sua total conformidade com a diretriz de mercados em instrumentos financeiros, a MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) II. Para responder a essas necessidades, a Alantra Equities procurou um parceiro de tecnologia com credibilidade que tivesse visão e um roadmap de longo prazo, oferecesse um produto rentável e demonstrasse experiência e compromisso com os participantes no mercado. O sócio selecionado para isso foi a ULLINK.

A implementação do OMS de high touch ODISYS da ULLINK permite que os negociadores da Alantra aproveitem uma grande variedade de benefícios dos recursos de riscos front office e pré-trade. Os recursos do pacote da ULLINK são aprimorados com análise de custos de transação pré-trade e pós trade (TCA) e relatam execuções melhores graças à integração racional com soluções parceiras da OTAS e da LiquidMetrix. A conectividade com a comunidade de NYFIX da ULLINK por parte dos compradores, vendedores e locais de comercialização é fornecida pela rede de roteamento de pedidos NYFIX e o UL BRIDGE, o middleware líder em conectividade da ULLINK.

Adolfo Ximenez de Embun da Alantra Equities comentou a seleção da ULLINK dizendo: “A ULLINK possui uma forte reputação de fornecimento de soluções extraordinárias de comercialização eletrônica. A abrangência da sua oferta em negociação e conectividade atende àquilo que necessitávamos em termos de uma solução modular, mas bem integrada. Tenho certeza de que implementação desta nova e moderna plataforma de negociação e conectividade nos permitirá atender ao que nossos clientes precisam expandir nossa empresa e observar a conformidade regulatória controlando, ao mesmo tempo, nosso custo total de propriedade.”

O diretor-gerente da ULLINK na área da EMEA, Philippe Thomas, adicionou: “Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Alantra Equities, uma corretora líder espanhola. Nosso enorme investimento na atualização dos nossos produtos para MiFID II está sendo compensado e continuamos a atrair novos clientes que estão em busca de substituir as plataformas que eles já têm. A abordagem que temos, baseada em personalizar nossa solução para as necessidades específicas do cliente selecionando apenas os módulos que eles precisam e integrando-a com soluções já existentes e de outros fornecedores quando necessário, é um fator chave para este tipo de projeto de substituição de plataforma.”

A implementação na Alantra aumenta a presença da ULLINK no mercado da península ibérica, onde participantes líderes no mercado já são clientes das suas soluções de conectividade e comercialização.

