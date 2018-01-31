富瑞集團和中國銀行旗下的中銀國際(“BOCI”)共同為全球客戶提供投資銀行和資本市場服務

紐約和香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--富瑞集團(Jefferies LLC)今天宣佈與中國銀行全資子公司中銀國際控股有限公司(BOC International Holdings Limited, “BOCI”)簽署策略聯盟協定。根據該協定，中銀國際和富瑞集團將共同為全球客戶提供投資銀行顧問和資本市場服務。此外，中銀國際和富瑞集團將向其全球機構客戶群分發聯名股市研究成果，並將繼續為其客戶提供中國大陸和香港股市銷售及交易服務。

富瑞集團投資銀行全球負責人Benjamin Lorello評論表示：「我們與中銀國際建立聯盟之後，將透過中銀國際在中國的擴張足跡，提供無可匹敵的中國公司和國有企業通路，為我們在美國、歐洲和亞洲的客戶提供更佳服務。富瑞集團也同樣會為中銀國際提供富瑞集團廣泛的企業客戶網路通路及在美國、歐洲和亞洲其他國家的資本市場能力，為中銀國際客戶的策略和資本市場需求提供更佳服務。」

富瑞集團亞洲公司執行長Michael Alexander表示：「富瑞集團持續為迎合全球機構客戶不斷變化的需求而努力，我們非常高興開始與中銀國際合作。這種聯盟關係將加強我們的全球投資銀行和泛亞股市綜合業務，強化我們為客戶提供市場領先的想法、策略、執行和分銷的能力。」

富瑞集團股票業務全球負責人Peter Forlenza評論表示：「我們堅信這一聯盟將為客戶帶來的價值。綜合本土和全球市場見解可協助我們為本地區客戶的銷售和交易需求提供更佳服務。」

中銀國際首席財務官王中澤表示：「中銀國際始終致力於提供符合客戶要求的最佳服務，為了客戶的利益而持續尋求創新解決方案是我們的天職。這項合作將利用雙方在中國和其他國際金融市場各自的優勢，為中銀國際和富瑞集團客戶創造雙贏。中銀國際與富瑞集團建立聯盟關係，正是我們願意與其他公司合作、為客戶提供一流產品和服務的明證。」

富瑞集團在亞洲地區擁有300名員工（150名員工位於香港總部辦公室，150名員工位於東京、新加坡、孟買等辦公室），並將在該地區繼續發展。

除了公司的研究聯盟之外，富瑞集團全球股市研究業務包括120名出版分析師，透過位於法蘭克福、倫敦、香港、孟買、新加坡、東京、波士頓、休士頓、納什維爾、紐約和舊金山的研究中心，涵蓋近2000支股票。公司的全球涵蓋領域包括經濟和策略、商業服務、消費者、能源、金融服務、保險、醫療、工業、網際網路和互動娛樂、海事、媒體、金屬和採礦、業主有限合夥制(MLP)、房地產投資信託(REIT)、科技、電信、旅遊和休閒及公用事業。

如欲瞭解關於富瑞集團能力的更多資訊，請聯絡您的富瑞集團代表。

關於富瑞集團

富瑞集團(Jefferies)是全球唯一一家總部位於美國的獨立全服務跨國投資銀行公司，50多年來一直為客戶提供卓越服務，在為投資人、企業與政府提供見解、專長與執行服務方面居於領先地位。本公司在美洲、歐洲與亞洲提供全面的投資銀行、銷售、交易、研究與策略（涵蓋股票、固定收益和外匯）以及財富管理服務。富瑞集團是Leucadia National Corporation (NYSE:LUK)的全資子公司，後者是一家多元化的控股公司。

關於中銀國際

中銀國際為中國首批投資銀行之一，是海外市場上規模最大、實力最強的中國投資銀行之一。中銀國際在香港資本市場的整體競爭力居於領先地位。中銀國際總部位於香港，在北京、上海、深圳、倫敦、紐約和新加坡設有辦事處，在中國大陸和海外資本市場為客戶提供全面的投資銀行產品和服務，包括股票發行、兼併和收購、債券發行、固定收益產品、私人銀行、私募股權、全球大宗商品、資產管理、股權衍生工具及槓桿和結構性融資。它是極少數能在中國大陸和香港市場提供國際一站式服務的中國投資銀行。中銀國際是中國銀行的全資子公司(3988.HK; 601988.SS)

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