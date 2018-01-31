富瑞集团和中国银行旗下的中银国际(“BOCI”)共同为全球客户提供投资银行和资本市场服务

纽约和香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--富瑞集团(Jefferies LLC)今天宣布与中国银行全资子公司中银国际控股有限公司(BOC International Holdings Limited, “BOCI”)签署战略联盟协议。根据该协议，中银国际和富瑞集团将共同为全球客户提供投资银行顾问和资本市场服务。此外，中银国际和富瑞集团将向其全球机构客户群分发联名股市研究成果，并将继续为其客户提供中国大陆和香港股市销售及交易服务。

富瑞集团投资银行全球负责人Benjamin Lorello评论表示：“我们与中银国际建立联盟之后，将通过中银国际在中国的扩张足迹，提供无可匹敌的中国公司和国有企业通路，更好地服务于我们在美国、欧洲和亚洲的客户。富瑞集团也同样会为中银国际提供富瑞集团广泛的企业客户网络通路及在美国、欧洲和亚洲其他国家的资本市场能力，更好地服务于中银国际客户的战略和资本市场需求。”

富瑞集团亚洲公司首席执行官Michael Alexander表示：“富瑞集团持续为满足全球机构客户不断变化的需求而努力，我们非常高兴开始与中银国际合作。这种联盟关系将加强我们的综合全球投资银行和泛亚股市业务，增强我们为客户提供市场领先的想法、战略、执行和分销的能力。”

富瑞集团股票业务全球负责人Peter Forlenza评论表示：“我们坚信这一联盟将给我们客户带来的价值。综合本土和全球市场见解可帮助我们更好服务于本地区客户的销售和交易需求。”

中银国际首席财务官王中泽表示：“中银国际始终致力于提供符合客户要求的最佳服务，为了我们客户的利益持续寻求创新解决方案已经深入我们的 DNA。这项合作将利用双方在中国和其他国际金融市场各自的优势，为中银国际和富瑞集团客户实现双赢。中银国际与富瑞集团建立联盟关系，完美体现了我们与其他公司合作、为客户提供一流产品和服务的意愿。”

富瑞集团在亚洲地区拥有300名员工（150名员工位于香港总部办公室，150名员工位于东京、新加坡、孟买等办公室），并将在该地区继续发展。

除了公司的研究联盟之外，富瑞集团全球股市研究业务包括120名出版分析师，通过位于法兰克福、伦敦、香港、孟买、新加坡、东京、波士顿、休斯敦、纳什维尔、纽约和旧金山的研究中心，覆盖近2000支股票。公司的全球覆盖领域包括经济和战略、商业服务、消费者、能源、金融服务、保险、医疗、工业、互联网和互动娱乐、海事、媒体、金属和采矿、业主有限合伙制(MLP)、房地产投资信托(REIT)、科技、电信、旅游和休闲及公用事业。

如需了解关于富瑞集团能力的更多信息，请联系您的富瑞集团代表。

关于富瑞集团

富瑞集团(Jefferies)是全球唯一一家总部位于美国的独立全服务跨国投资银行公司，50多年来一直为客户提供卓越服务，在为投资者、企业与政府提供见解、专长与执行服务方面居于领先地位。我公司在美洲、欧洲与亚洲提供全面的投资银行、销售、交易、研究与策略（覆盖股票、固定收益和外汇）以及财富管理服务。富瑞集团是Leucadia National Corporation (NYSE:LUK)的全资子公司，后者是一家多元化的控股公司。

关于中银国际

中银国际作为中国首批投资银行之一，是海外市场上规模最大、实力最强的中国投资银行之一。中银国际在香港资本市场的整体竞争力居于领先地位。中银国际总部位于香港，在北京、上海、深圳、伦敦、纽约和新加坡设有办事处，在中国大陆和海外资本市场为客户提供全面的投资银行产品和服务，包括股票发行、兼并和收购、债券发行、固定收益产品、私人银行、私募股权、全球大宗商品、资产管理、股权衍生工具及杠杆和结构性融资。它是极少数能在中国大陆和香港市场提供国际一站式服务的中国投资银行。中银国际是中国银行的全资子公司(3988.HK; 601988.SS)

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