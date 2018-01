Die Brightline Initiative gibt Forschungszusammenarbeit mit Dänemarks Technischer Universität, dem University of Tokyo Global Teamwork Lab und dem Massachusetts Institute of Technology Consortium for Engineering Program Excelle...

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--



Die Brightline Initiative gibt Forschungszusammenarbeit mit Dänemarks Technischer Universität, dem University of Tokyo Global Teamwork Lab und dem Massachusetts Institute of Technology Consortium for Engineering Program Excellence bekannt



The Brightline Initiative kündigte heute Forschungszusammenarbeiten mit Dänemarks Technischer Universität Denmark (DTU), dem University of Tokyo Global Teamwork Lab (GTL) und dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) Consortium for Engineering Program Excellence (CEPE) an. Die Initiative wird sich auf Spitzenforschung und Lösungen zur Strategieumsetzung konzentrieren.

Die Brightline™ Initiative wurde Anfang 2017 vom Project Management Institute (PMI), der Boston Consulting Group (BCG) und der Agile Alliance eingeleitet und hat sich zu einer nicht kommerziellen Koalition führender globaler Organisationen entwickelt mit dem Ziel, Führungskräfte dabei zu unterstützen, die kostspielige und unproduktive Lücke zwischen der Entwicklung und Umsetzung von Strategien zu schließen. Die Brightline Initiative konzentriert sich auf ihre drei Hauptaufgabenbereiche: Thought and Practice Leadership, Networking und Capability Building.

„Bei DTU sind wir äußerst erfreut über die Aufnahme in die Brightline Koalition. DTU hat sich zum Ziel gesetzt, konkrete soziale Vorteile zu schaffen. Dies ist der Grund, wenn wir neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Technologien gewinnen, dass wir uns zudem auf ihre Umsetzung im Rahmen der tagtäglichen Abläufe von Organisationen und auf breiterer Ebene konzentrieren. Daher sind wir der Überzeugung, dass unsere Ziele und diejenigen von Brightline in hohem Maße übereinstimmen”, so Søren Salomo, Head of Department, DTU Management Engineering.

„Wir freuen uns bereits, unseren Beitrag zur Verbesserung der Strategieumsetzung, insbesondere durch unsere Forschungsarbeit im Hinblick auf eine bessere Steuerung der damit in Zusammenhang stehenden Risiken und Unwägbarkeiten bei technologieorientierten Organisationen leisten zu können”, erklärte Josef Oehmen, Associate Professor bei DTU.

„Die Zusammenarbeit mit der Brightline Initiative bietet eine einzigartige Gelegenheit für die Evaluierung der Schnittstelle zwischen Strategie-Entwicklung und -Planung auf der Grundlage pragmatischer operativer Aspekte, des organisatorischen Lernens und der Veränderungen. Wir freuen uns außerordentlich über die Gelegenheit, neue ausgeklügelte Forschungsmethoden zur Gewinnung originärer Einblicke in die Entscheidungsfindung zu entwickeln, um ihre bestmögliche Umsetzung und den künftigen Erfolg zu gewährleisten”, so Eric Rebentisch, Research Associate bei MIT.

Strategien befinden sich in stetigem Wandel, um ihre notwendige Anpassung zu gewährleisten. [1] In einer Welt mit unberechenbaren Störfällen müssen sich die Organisationen mit ihrem Ökosystem bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Strategie vertraut machen. Zusammenarbeit und Kommunikation, Wissen und Fähigkeiten sind die Eckpfeiler einer erfolgreichen Vorgehensweise.

Dr. Kazuo Hiekata, Associate Professor an der Universität Tokio, erklärte: „Das GTL Team entwickelt Methoden und Tools für ein System von Systemen zur Förderung der Kommunikation über Grenzen hinweg. Unser gemeinsames Handeln im Rahmen der Brightline Initiative wird sowohl exzellente Forschungsergebnisse als auch signifikante Auswirkungen auf die Gesellschaft nach sich ziehen, indem wir Führungskräfte und erfahrene Mitarbeiter mithilfe neuartiger Verfahrensweisen vernetzen." Dr. Kenji Tanaka, Project Associate Professor, ergänzte: „Etablierte Branchen wie der Energiesektor sind notwendig, um aufgrund des Aufkommens neuer Technologien und Serviceleistungen einen signifikanten Wandel von bestehenden Verfahrensweisen einzuleiten. Die Strategie und Umsetzung für etablierte Unternehmen sollte die Entwicklung widerspiegeln."

Dai Ike, GTL Research Coordinator und GPD Japan CEO, führte weiter aus: „Japanische Unternehmen streben nach fortgeschrittener Methodologie und grenzüberschreitenden Teams für die Durchführung komplexer und unterschiedlicher Projekte, die mit der Unternehmensstrategie direkt in Zusammenhang stehen. Gleichzeitig zögern jedoch Unternehmen noch immer, den neuen Geschäftsweg zu beschreiten bis andere Unternehmen erfolgreich bestehen können. Die GTL Erfolgsgeschichten sind genau diejenigen, die von Unternehmen angestrebt werden."

Ricardo Vargas, Executive Director von Brightline, erklärte: „Die Zusammenarbeit mit DTU, GTL und MIT Forschungseinrichtungen stärkt die Brightline Mission der Schließung der Lücke zwischen Strategieplanung und -Umsetzung durch modernste Forschungsarbeit. Organisationen und Führungskräfte werden von Best-Practice-Methoden in ihrem Streben nach Strategieumsetzung in dieser Ära disruptiver Innovationen profitieren. DTU, GTL und die MIT Gruppen sorgen aufgrund ihrer Forschungsgebiete für einzigartige Perspektiven. Ihre Erfahrungen und ihr Hintergrundwissen zu Strategiefragen werden von außergewöhnlichem Nutzen für unser gemeinsames Streben nach erfolgreichem Strategie-Initiativenmanagement sein.”

Über die Brightline Initiative

Die Brightline™ Initiative ist eine nicht kommerzielle Koalition führender globaler Organisationen mit dem Ziel, Führungskräfte dabei zu unterstützen, die kostspielige und unproduktive Lücke zwischen der Entwicklung und Umsetzung von Strategien zu schließen. Brightline™ bietet Organisationen drei entscheidende Vorteile, die sie besser in die Lage versetzen sollen, ihre Strategieziele zu erreichen: Thought and Practice Leadership, Networking und Capability Building. Weitere Informationen finden Sie unter www.brightline.org.

Über Dänemarks Technische Universität

Dänemarks Technische Universität steht wissenschaftlich und fachübergreifend in den Bereichen Technik und Naturwissenschaften mit neuen Initiativen in einer Reihe anspruchsvoller ingenieurwissenschaftlicher Disziplinen, darunter nachhaltige Energietechnologie und Biowissenschaften, an vorderster Front.

Website: dtu.dk

Über das University of Tokyo Global Teamwork Lab (GTL)

Das University of Tokyo Global Teamwork Lab (GTL) ist eine Partnerschaft zwischen Industrie und Universität für Forschungszwecke, Workshops und Schulungen zu grenzüberschreitendem Teamwork. Die GLT Forschungsarbeit konzentriert sich auf die zugrundeliegenden Mechanismen und Dynamiken der Leistungsfähigkeit unter komplexen Rahmenbedingungen.

Website: gtl.k.u-tokyo.ac.jp

1] Economist Intelligence Unit (EIU), “Closing the Gap: Designing and Delivering a Strategy that Works”, 2017.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.