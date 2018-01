Iniciativa Brightline anuncia la cooperación en investigaciones con la Universidad Técnica de Dinamarca, la Universidad de Tokio Global Teamwork Lab y el Instituto Tecnológico de Massachus...

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--

Iniciativa Brightline anuncia la cooperación en investigaciones con la Universidad Técnica de Dinamarca, la Universidad de Tokio Global Teamwork Lab y el Instituto Tecnológico de Massachusetts asociación para la excelencia en el programa de ingeniería

Hoy, la Iniciativa Brightline anunció la cooperación en investigaciones con la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU), la Universidad de Tokio Global Teamwork Lab (GTL) y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) Asociación para la excelencia en el programa de ingeniería (CEPE). La iniciativa se concentrará en las investigaciones y soluciones innovadoras para la implementación estratégica.

A principios de 2017, Project Management Institute (PMI), The Boston Consulting Group (BCG) y Agile Alliance lanzaron la Iniciativa Brightline™ que es una coalición sin fines de lucro de organizaciones mundiales destacadas para ayudar a los ejecutivos a zanjar las costosas e infructuosas brechas entre el diseño de la estrategia y la implementación de esta. La Iniciativa Brightline concentra su trabajo en tres áreas fundamentales: liderazgo en práctica y pensamiento, interconexión y construcción de competencia.

"En DTU estamos entusiasmados por unirnos a la coalición Brightline. El objetivo de DTU es crear beneficios sociales tangibles. Por ello, cuando creamos nuevas tecnologías y conocimientos científicos también nos enfocamos en implementarlos en los negocios diarios de las organizaciones y en un nivel de sistema más amplio. Por consiguiente, creemos que nuestras metas y las de Brightline se alinean muy bien," explicó Søren Salomo, director del departamento, gestión de ingeniería DTU.

“Esperamos contribuir para mejorar la implementación de la estrategia, en especial, con nuestra investigación sobre la mejor gestión de riesgos e incertidumbres relacionados en organizaciones impulsadas por la tecnología," manifestó Josef Oehmen, profesor asociado en DTU.

“La cooperación con la Iniciativa Brightline proporciona un lugar exclusivo para investigar el cruce entre el desarrollo y el planeamiento de la estrategia con los aspectos pragmáticos de los negocios, el conocimiento de la organización y el cambio. En especial, estamos emocionados por la oportunidad de desarrollar nuevos métodos de investigación sofisticados para descubrir conocimientos originales sobre cómo se toman las decisiones y se transforman en acciones y resultados," expuso Eric Rebentisch, investigador asociado en MIT.

La estrategia está en constante movimiento por lo que se adapta. [1] En un mundo con alteraciones constantes, la organización necesita involucrarse con el ecosistema para diseñar e implementar su estrategia. La colaboración y la comunicación, el conocimiento y las aptitudes son las piezas clave para una estrategia ejecutiva exitosa.

El Dr. Kazuo Hiekata, profesor asociado en la Universidad de Tokio, expresó, "el equipo GTL está desarrollando métodos y herramientas para el sistema de sistemas para facilitar la comunicación a través de los límites. La actividad conjunta con la Iniciativa Brightline brindará excelentes resultados de investigación y un importante impacto en la sociedad al conectar a los ejecutivos con los empleados con experiencia a través de medios de comunicación novedosos". El Dr. Kenji Tanaka, profesor asociado del proyecto, agregó, "las industrias establecidas como el sector de energía deben cambiar de manera significativa los métodos existentes con el surgimiento de nuevas tecnologías y servicios. La estrategia e implementación para los negocios establecidos deben diferir de manera importante."

Dai Ike, coordinador de investigación en GTL y CEO en GPD Japón, mencionó "las empresas japonesas están buscando métodos avanzados y equipos que atraviesen los límites para llevar a cabo los diferentes y complejos proyectos que se relacionan directamente con la estrategia empresarial. Sin embargo, al mismo tiempo, estas empresas dudan en desafiar los nuevos métodos de realizar negocios hasta que otras empresas tengan éxito. Las historias de éxito de GTL son exactamente lo que las empresas buscan".

El director ejecutivo de Brightline Ricardo Vargas destaca que "la cooperación con las entidades de investigación DTU, GTL y MIT refuerza el objetivo de Brightline de salvar las distancias entre el diseño y la implementación de la estrategia con investigaciones novedosas. Las organizaciones y los líderes se beneficiarán con mejores prácticas en su esfuerzo por implementar la estrategia en esta era de innovación perturbadora. Los equipos DTU, GTL y MIT traen perspectivas únicas desde sus campos de investigación. Su experiencia y conocimiento sobre la estrategia añadirán un increíble valor en nuestra búsqueda colectiva para tener éxito en la gestión de la iniciativa de estrategia".

Acerca de la Iniciativa Brightline

La Iniciativa Brightline™ es una coalición sin fines de lucro de importantes organizaciones mundiales que se dedican a ayudar a los ejecutivos a zanjar las costosas e infructuosas brechas entre el diseño de la estrategia y la implementación de la misma. Brightline le brinda a las organizaciones tres beneficios claves que mejorarán su habilidad de cumplir con el propósito estratégico: liderazgo en práctica y pensamiento, interconexión y construcción de competencia. Conozca más en www.brightline.org.

Acerca de la Universidad Técnica de Dinamarca

La Universidad Técnica de Dinamarca se encuentra en la vanguardia académica y multidisciplinaria de las ciencias naturales y técnicas con nuevas iniciativas en diferentes disciplinas que requieren ingeniería, lo que incluye tecnología de energía sustentable y ciencias de la vida.

Sitio web: dtu.dk

Acerca de la Universidad de Tokio Global Teamwork Lab (GTL)

La Universidad de Tokio Global Teamwork Lab (GTL) es una sociedad industria-universidad para investigaciones, talleres y educación de trabajo en equipo a través de los límites. La investigación de GLT se concentra en los mecanismos y dinámica subyacentes del desempeño bajo complejidad.

Sitio web: gtl.k.u-tokyo.ac.jp

1] Economist Intelligence Unit (EIU), “Closing the Gap: Designing and Delivering a Strategy that Works”, 2017

