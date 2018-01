La Brightline Initiative annonce des collaborations de recherche avec l’Université technique du Danemark, le Teamwork Global Lab de l’Université de Tokyo et le Consortium pour l’excellence en programme d’ingénierie du Massachus...

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--

La Brightline Initiative annonce des collaborations de recherche avec l’Université technique du Danemark, le Teamwork Global Lab de l’Université de Tokyo et le Consortium pour l’excellence en programme d’ingénierie du Massachusetts Institute of Technology

La Brightline Initiative a fait part aujourd’hui de collaborations de recherche avec l’Université technique du Danemark (DTU), le Teamwork Global Lab de l’Université de Tokyo (GTL) et le Consortium for Engineering Program Excellence (CEPE) du Massachusetts Institute of Technology (MIT). L’initiative mettra l’accent sur la recherche de pointe et les solutions pour la mise en œuvre de stratégies.

Lancée en début 2017 par le Project Management Institute (PMI), The Boston Consulting Group (BCG) et l’Agile Alliance, la Brightline™ Initiative est une coalition sans but lucratif des plus grandes organisations mondiales, dédiée à aider les dirigeants à combler le fossé coûteux et improductif entre la conception de la stratégie et son exécution. La Brightline Initiative concentre ses activités sur trois domaines clés : Le leadership en réflexion et en pratique, le travail en réseau et le renforcement des capacités.

« À la DTU, nous sommes heureux de nous joindre à la coalition Brightline. C’est le rôle de la DTU de créer des avantages tangibles pour la société. C’est pourquoi, lorsque l’on crée de nouvelles connaissances scientifiques et des technologies, nous mettons aussi l’accent sur la manière de les mettre en œuvre dans les opérations quotidiennes des organisations et à un niveau de système plus général. Par conséquent, nous croyons que nos objectifs et ceux de Brightline concordent très bien », dit Søren Salomo, chef du service d’ingénierie de la gestion de la DTU.

« Nous cherchons à apporter notre contribution pour améliorer la mise en œuvre de la stratégie, en particulier à travers notre recherche sur la façon de mieux gérer les risques et les incertitudes dans les organisations axées sur la technologie », a déclaré Josef Oehmen, professeur adjoint à la DTU .

« La collaboration avec la Brightline Initiative constitue un lieu d’échange unique pour explorer le carrefour où se croisent l’élaboration de la stratégie et de la planification avec les aspects pragmatiques des opérations, l’apprentissage organisationnel et les changements. Nous sommes particulièrement heureux de l’opportunité de développer de nouvelles méthodes de recherche sophistiquées pour découvrir de nouveaux aspects originaux de la façon dont sont prises les décisions et dont elles sont traduites en actions et en résultats, » a déclaré Eric Rebentisch, chercheur associé au MIT.

La stratégie est une chose vivante qui s’adapte. [1] Dans un monde marqué par des perturbations constantes, une organisation doit prendre compte de son écosystème dans la conception et la mise en œuvre de sa stratégie. La collaboration et la communication, la connaissance et les capacités sont les atouts essentiels d’un dirigeant à la stratégie gagnante.

Le Dr Kazuo Hiekata, professeur adjoint à l’Université de Tokyo, a fait remarquer que « l’équipe GTL fait évoluer les méthodes et les outils pour le système des systèmes, afin de faciliter la communication au-delà des frontières. Notre activité commune avec la Brightline Initiative fournira des résultats excellents en recherche et des répercussions importantes pour la société, en connectant les dirigeants et les employés expérimentés par de nouveaux moyens de communication. » Le Dr Kenji Tanaka, professeur associé au projet, a ajouté: « Des industries bien assises comme le secteur de l’énergie sont tenues de changer radicalement leurs formes actuelles de fonctionnement avec l’émergence des nouvelles technologies et des nouveaux services. La stratégie et l’exécution pour les entreprises bien établies devraient être très différents. »

Dai Ike, coordonnateur de la recherche chez GTL et CEO de GPD Japon, a ajouté : « Les entreprises japonaises cherchent une méthodologie avancée et des équipes internationales pour exécuter les projets complexes et variés directement liés à la stratégie d’entreprise. Cependant, en même temps, ces sociétés hésitent à adopter de nouvelles façons de faire des affaires, avant que d’autres entreprises n’y soient parvenues avec succès. Les histoires de réussite de GTL sont exactement ce que les entreprises recherchent. »

Le directeur général de Brightline, Ricardo Vargas, souligne que « Les collaborations avec la DTU, GTL, et les entités de recherche du MIT renforcent la mission de Brightline qui est de combler le fossé entre la conception de la stratégie et son exécution grâce à une recherche de pointe. Les organisations et les dirigeants bénéficieront des meilleures pratiques dans leurs efforts pour améliorer l’exécution de la stratégie, en cette époque d’innovations perturbatrices. La DTU, GTL et les groupes du MIT apportent des perspectives uniques à partir de leurs champs de recherche. Leur expérience et leurs connaissances sur la stratégie apporteront une valeur ajoutée énorme à notre quête collective de réussite dans la gestion de l’initiative stratégique. »

La Brightline™ Initiative est une coalition de grandes organisations internationales, destinée à aider les dirigeants à combler le fossé coûteux et improductif entre la conception de la stratégie et son exécution. Brightline fournit aux organisations trois atouts clés visant à améliorer leurs capacités à mettre en œuvre leurs projets stratégiques : Le leadership en réflexion et en pratique, le travail en réseau et le renforcement des capacités. Pour en savoir plus, www.brightline.org.

L’Université technique du Danemark est à l’avant-garde académique et multidisciplinaire de la technique et des sciences naturelles — avec de nouvelles initiatives dans un certain nombre de disciplines exigeantes de l’ingénierie, entre autres la technologie de l’énergie durable et les sciences de la vie.

Le Global Teamwork Lab de l’Université de Tokyo (GTL) est un partenariat universitaire et industriel pour la recherche, les ateliers et l’éducation à travers une équipe de travail internationale. La recherche de la GLT se concentre sur les mécanismes et les dynamiques de la performance sous-jacents à la complexité.

