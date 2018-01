BOSTON--(BUSINESS WIRE)--

The Brightline Initiative annuncia collaborazioni per la ricerca con la Technical University of Denmark, lo University of Tokyo Global Teamwork Lab e il Massachusetts Institute of Technology Consortium, nell'ambito della Engineering Program Excellence (CEPE)

The Brightline Initiative ha oggi annunciato collaborazioni per la ricerca con la Technical University of Denmark (DTU), lo University of Tokyo Global Teamwork Lab (GTL) e il Massachusetts Institute of Technology (MIT) Consortium, nell'ambito dell'Engineering Program Excellence (CEPE). L'iniziativa si concentra sulla ricerca e sulle soluzioni avanzate per l'implementazione delle strategie.

Lanciata nei primi mesi del 2017 dal Project Management Institute (PMI), da The Boston Consulting Group (BCG) e dalla Agile Alliance, la Brightline™ Initiative è una coalizione non commerciale delle principali organizzazioni globali mirata ad aiutare i dirigenti d'azienda a colmare il costoso e improduttivo divario tra progettazione e attuazione della strategia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.