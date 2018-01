A Iniciativa Brightline Anuncia Colaborações de Pesquisa com a Universidade Técnica da Dinamarca, o Laboratório Global de Trabalho em Equipe da Universidade de Tóquio e o Consórcio para o Programa de Excelência em Engenhagia do Massachus...

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--



A Iniciativa Brightline Anuncia Colaborações de Pesquisa com a Universidade Técnica da Dinamarca, o Laboratório Global de Trabalho em Equipe da Universidade de Tóquio e o Consórcio para o Programa de Excelência em Engenhagia do Massachusetts Institute of Technology



A Iniciativa Brightline anunciou, no dia de hoje, colaborações com a Universidade Técnica da Dinamarca (DTU), o Laboratório Global de Trabalho em Equipe da Universidade de Tóquio (GTL) e o Consórcio para o Programa de Excelência em Engenhagia (CEPE) do Massachusetts Institute of Technology (MIT). A iniciativa será focada em pesquisas e soluções inovadoras para implementação estratégica.

Lançada no início de 2017 pelo Project Management Institute (PMI), The Boston Consulting Group (BCG) e pela Agile Alliance, a Brightline™ Initiative é uma coalisão não comercial das principais organizações globais dedicadas a ajudar executivos a interconectar a lacuna cara e improdutiva entre o projeto e o cumprimento de estratégias. A Brightline Initiative concentra o seu trabalho em três áreas importantes: Pensamento e Liderança de Práticas, Networking e Formação de Capacidades.

"Nós da DTU estamos felizes por nos juntar à coalizão da Brightline. É a missão da DTU criar benefícios sociais tangíveis. É por essa razão que, quando criamos novas ideias e tecnologias científicas, nos concentramos também na sua implementação nas operações do dia-a-dia das organizações e em um nível de sistema mais amplo. Portanto, acreditamos que nossos objetivos e os da Brightness se alinham muito bem", afirmou Søren Salomo, diretor de departamento da DTU Management Engineering.

"Estamos ansiosos por contribuir para melhorar a implementação estratégica, particularmente por nossa pesquisa sobre o melhor gerenciamento dos riscos e incertezas associadas em organizações voltadas para a tecnologia", disse Josef Oehmen, Professor Adjunto da DTU.

"A colaboração com a Iniciativa Brightline apresenta um local único para explorar a interseção do desenvolvimento e planejamento da estratégia com os aspectos pragmáticos das operações, aprendizado organizacional e mudança. Estamos particularmente entusiasmados com a oportunidade de desenvolver novos e sofisticados métodos de pesquisa para descobrir informações originais sobre como as decisões são tomadas e traduzidas em ação e resultados", disse Eric Rebentisch, Pesquisador Associado no MIT.

A estratégia é um organismo vivo que se adapta. [1] Em um mundo com inovações constantes, uma organização precisa envolver-se com seu ecossistema ao projetar e implementar sua estratégia. A colaboração e a comunicação, o conhecimento e as capacidades constituem a pedra angular do executivo estratégico de sucesso.

O Dr. Kazuo Hiekata, Professor Adjunto da The University of Tokyo, observou, "A equipe de GTL está desenvolvendo métodos e ferramentas para sistema de sistemas para facilitar a comunicação que ultrapassam as fronteiras. Nossa atividade em parceria com a Brightline Initiative apresentará excelentes resultados da pesquisa e impacto significativo para a sociedade ao relacionar executivos e funcionários experientes em novas maneiras de comunicação". O Dr. Kenji Tanaka, Professor Adjunto de Projetos, acrescentou, ”Setores estabelecidos, como o setor de energia, são obrigados a mudar de maneira significativa a partir dos métodos existentes com o surgimento de novas tecnologias e serviços. A estratégia e a execução para empresas estabelecidas devem diferir demais".

Dai Ike, Coordenador de Pesquisa do GTL e CEO da GPD Japão, comentaram: "As empresas japonesas estão buscando uma metodologia avançada e equipes de fronteira para executar os projetos complexos e diversos que se relacionam diretamente com a estratégia corporativa. No entanto, ao mesmo tempo, as empresas hesitam em desafiar o novo modo de negócios até que outras empresas tenham sucesso. As histórias de sucesso do GTL são exatamente o que as empresas estão procurando".

O diretor executivo da Brightline, Ricardo Vargas, ressalta: "As colaborações com as entidades de pesquisa da DTU, GTL e MIT reforçam a missão da Brightline em fazer a ponte entre o projeto e a entrega da estratégia através de pesquisa de ponta. Organizações e líderes se beneficiarão das melhores práticas em seus esforços para a entrega de estratégias nesta era de inovação disruptiva. Os grupos DTU, GTL e MIT trazem perspectivas únicas de seus campos de pesquisa. Sua experiência e conhecimento em estratégia irão agregar um enorme valor em nossa busca coletiva para obter sucesso na gestão da iniciativa estratégica".

Sobre a Iniciativa Brightline

A Iniciativa Brightline™ é uma coalizão não comercial de organizações líderes mundiais dedicadas a ajudar os executivos a fazer a cara e improdutiva ponte entre o design e a entrega da estratégia. A Brightline oferece às organizações três benefícios principais que irão melhorar a capacidade de cumprir a intenção estratégica: Pensamento e Prática de Liderança, Networking e Capacitação. Saiba mais em www.brightline.org.

Sobre a Universidade Técnica da Dinamarca

A Universidade Técnica da Dinamarca está na vanguarda acadêmica e multidisciplinar das ciências técnicas e naturais - com novas iniciativas em uma série de exigentes disciplinas de engenharia, incluindo tecnologia de energia sustentável e ciências da vida.

Site: dtu.dk

Sobre o Laboratório Global de Trabalho em Equipe da Universidade de Tóquio (GTL)

O Laboratório Global de Trabalho em Equipe da Universidade de Tóquio (GTL) é uma parceria indústria-universidade para pesquisas, workshops e educação sobre o trabalho em equipe através das fronteiras. A pesquisa da GLT centra-se nos mecanismos e dinâmicas subjacentes do desempenho sob complexidade.

Site: gtl.k.u-tokyo.ac.jp

1] Unidade de Inteligência Economista (EIU), "Estreitando os Laços: projetando e entregando uma estratégia que funciona", 2017.

