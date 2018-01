Aquantia Technology ofrece capacidades de Ethernet multigagabit en las plataformas de vehículos autónomos NVIDIA DRIVE

SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--Aquantia Corp., (NYSE: AQ), líder en soluciones de conectividad Ethernet multigigabit de alta velocidad, ha anunciado que su cartera de redes para automoción ha sido elegida la solución de conectividad de Ethernet 10Gbps para las plataformas de vehículos autónomos DRIVE Xavier™ y DRIVE Pegasus. Las plataformas de inteligencia artificial de NVIDIA de alto rendimiento que incorporan la red multigigabit de Aquantia estarán disponibles para los socios de automoción a partir del primer trimestre de 2018.

Los automóviles con inteligencia artificial de NVIDIA DRIVE utilizan un amplio aprendizaje para procesar datos de numerosas cámaras, radares, sensores LiDAR y de otros sensores a bordo del vehículo. A fin de proporcionar los niveles 4 y 5 de conducción — que entran en la categoría de vehículos totalmente autónomos—, cientos de billones de operaciones de aprendizaje profundo por segundo (TOPS en sus siglas en inglés) son necesarias para recibir y procesar los datos de los sensores y comunicar inmediatamente las decisiones cruciales a los sistemas de vehículos. Por ejemplo, el procesador de la unidad DRIVE Xavier analiza toda la información para obtener una percepción completa de 360 grados del vehículo y determinar la presencia y los movimientos de peatones, otros vehículos y objetos, con el fin de proporcionar una camino despejado y seguro. Los productos de Ethernet de Aquantia comunican los datos y las decisiones de un lado al otro del sistema, a 10 Gbps, mediante los cables de Ethernet del vehículo, para proporcionar una experiencia autónoma cómoda.

"La plataforma NVIDIA DRIVE utiliza funciones redundantes y diversas para lograr los más altos niveles de seguridad, para lo cual es indispensable la conectividad multigigabit", comenta Faraj Aalaei, presidente y CEO de Aquantia Corp. "Aquantia fue la primera empresa en impulsar las normas que introdujeron la conectividad multigigabit en otros mercados y hemos mantenido una posición líder, al tiempo que hemos avanzamos hacia la transición de estos mercados a velocidades más altas. Nos complace colaborar con NVIDIA para ser el primero en proporcionar este pilar principal que permitirá a la industria automotriz proporcionar una experiencia de conducción segura y autónoma”.

"Cada vehículo autónomo es un centro de datos móvil e independiente, impulsado por un superordenador con inteligencia artificial y eficiente energéticamente, que se puede ocultar en el maletero", declara Gary Hicok, vicepresidente senior de desarrollo de hardware de NVIDIA. "Para obtener una experiencia de conducción autónoma segura necesitamos redes multigigabit seguras, fiables y redundantes que muevan grandes cantidades de datos", concluye Hicok.

Ethernet multigigabit para el sector de la automoción

La conducción autónoma está generando un cambio de paradigma en el sector de la automoción e implica un conjunto muy estricto de requisitos, ya sean cámaras de alta resolución o la necesidad de utilizar redes redundantes y seguras, que funcionen con cableado fiable y de bajo coste. Como resultado, la industria ha designado a Ethernet multigigabit sobre cobre como la la tecnología más prometedora para ofrecer conectividad a redes a bordo. Raymond James estima que, para 2030, el contenido de silicio para vehículos autónomos representará un mercado potencial total de 30.000 millones USD1. Cada uno de estos vehículos puede contener hasta 50 unidades de redes de silicio. Más información sobre los productos AQcelerate multigigabit aquí.

Acerca de Aquantia

Aquantia es el líder en el diseño, desarrollo y comercialización de CIs de comunicaciones avanzadas y de alta velocidad para conectividad Ethernet en los mercados de centros de datos, infraestructura empresarial y de acceso y automoción. Los productos de Aquantia están diseñados para ofrecer de manera rentable velocidades de datos de vanguardia para su uso en infraestructuras de comunicaciones de nueva generación para reducir los cuellos de botella de ancho de banda de la red, causados por el aumento mundial del tráfico IP, así como para aplicaciones emergentes y exigentes, como la conducción autónoma. Aquantia tiene su sede en Silicon Valley. Para más información, visite www.aquantia.com.

(AQ-INV)

1 Fuente: Raymond James, From ADAS to Autonomous: A 25-Year Forecast and Full Value Chain Analysis, The 2017 Version—March 2017 Silicon content in Autonomous Vehicles estimated to total a TAM of $30B in 2030.

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.