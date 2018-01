Jefferies et la filiale de la Bank of China, BOC International (“BOCI”), vont proposer des services d'investissement et de marchés des capitaux conjoints à leurs clients partout dans le monde

NEW YORK et HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Jefferies LLC a annoncé aujourd'hui avoir conclu une alliance stratégique avec BOC International Holdings Limited (“BOCI”), une filiale détenue à part entière par la Bank of China. Dans le cadre de l'entente, BOCI et Jefferies auront la possibilité d'offrir conjointement des services bancaires d'investissement et de marchés des capitaux conjoints à leurs clients partout dans le monde. Par ailleurs, BOCI et Jefferies distribueront des recherches de placements en actions communes à leurs clients institutionnels existants dans le monde, et continueront à fournir des services de vente et de négociation en relation avec les marchés boursiers chinois et de Hong Kong.

Benjamin Lorello, Global Head of Investment Banking chez Jefferies, a commenté, “Notre alliance avec BOCI va nous permettre de mieux servir nos clients aux Etats-Unis, en Europe et en Asie, nous donnant un accès unique aux entreprises publiques et privées chinoises, au travers de la vaste implantation de BOCI partout en Chine. De la même façon, nous serons en mesure de mieux répondre aux besoins stratégiques et en marchés de capitaux des clients de BOCI, en donnant accès à l'important réseau d'entreprises clientes de Jefferies ainsi qu'à nos capacités sur les marchés des capitaux aux États-Unis, en Europe et dans le reste de l'Asie.”

“Dans le contexte des efforts continus entrepris par Jefferies pour répondre aux besoins en constante évolution de notre clientèle institutionnelle mondiale, nous sommes très heureux de commencer à travailler avec BOCI. Cette alliance renforcera la combinaison de nos services de placements à l'échelle mondiale, nos secteurs des actions dans la région Asie-Pacifique et également notre aptitude à proposer à nos clients des concepts, des stratégies, une exécution ainsi qu'une distribution à la pointe du marché,” a ajouté Michael Alexander, Chief Executive Officer de Jefferies Asia.

“Nous sommes absolument convaincus de la valeur que cette alliance apportera à nos clients. La combinaison des connaissances du marché local et mondial va nous aider à mieux répondre aux besoins en vente et négociation de nos clients dans la région,” a déclaré Peter Forlenza, Global Head of Equities chez Jefferies.

Wang Zhongze, Chief Financial Officer de BOCI, a ajouté, “BOCI s'engage continuellement à fournir le meilleur service pour répondre aux attentes de nos clients, et la recherche permanente de solutions innovantes dans l'intérêts de nos clients fait partie de notre ADN. Cette collaboration va maximiser les forces respectives des deux parties en Chine et sur les autres marchés financiers internationaux, offrant une situation profitable aussi bien pour nos clients que pour BOCI et Jefferies. Cette alliance avec Jefferies est la démonstration parfaite de notre volonté de collaborer avec d'autres sociétés dans l'optique d'offrir à nos clients les meilleurs produits et services.”

Jefferies compte un effectif de 300 personnes réparties sur l'Asie (150 personnes au siège de Hong Kong et 150 personnes dans ses filiales de Tokyo, Singapour et Mumbai) et poursuit son développement dans la région.

Mises à part les alliances de recherche de la société, les activités mondiales de recherche de placements en actions de Jefferies reposent sur 120 analystes couvrant près 2 000 valeurs dans des centres de recherche à Francfort, Londres, Hong Kong, Mumbai, Singapour, Tokyo, Boston, Houston, Nashville, New York et San Francisco. Le champ d'action mondial de la société couvre le secteur économique et stratégique, les services aux entreprises, le marché de consommation, de l'énergie, les services financiers, les assurances, les soins de santé, l'industrie, l'Internet et le divertissement interactif, le secteur maritime, les médias, le secteur des métaux et des mines, les SCP, les FPI, la technologie, les télécommunications, le secteur du voyage et des loisirs et les services publics.

Pour découvrir davantage les possibilités offertes par Jefferies, veuillez contacter votre représentant Jefferies.

À propos de Jefferies

Jefferies, la seule banque d'affaires mondiale tous services indépendante axée sur le service à la clientèle depuis plus de 50 ans et basée aux États-Unis, est un chef de file qui met au service des investisseurs, des entreprises et des gouvernements ses connaissances du marché, son expertise et ses capacités d’exécution. Notre société propose une gamme complète de services de banque d’investissement, de vente, de négociation, de recherche et d’établissement de stratégies couvrant l’intégralité des marchés d’actions, des titres à revenu fixe et des devises, ainsi que des services de gestion de patrimoine en Amérique, en Europe et en Asie. Jefferies Group LLC est une filiale en propriété exclusive de Leucadia National Corporation (NYSE : LUK), une holding diversifiée.

À propos de BOC International

BOCI, une des premières banques d'investissement établie en Chine, est l'une des plus grandes et des plus importantes banque chinoise d'investissement sur les marchés étrangers. BOCI occupe une position de premier plan sur le marché des capitaux de Hong Kong en matière de compétitivité globale. Basée à Hong Kong, avec des succursales à Pékin, Shanghai, Shenzhen, Londres, New York et Singapour, BOCI propose à ses clients une gamme complète de produits de banque d'investissement et des services tant en Chine que sur les marchés de capitaux étrangers, incluant notamment l'émission d'actions, les fusions et acquisitions, les émissions d'obligations, les titres à revenu fixe, la gestion privée, les placements privés, les matières premières, la gestion d'actifs, les dérivés sur actions, les produits de "leveraged finance" et de produits structurés. Elle est l'une des rares banques d'investissement chinoises capable d'offrir un service international intégral et unique sur les marchés chinois et de Hong Kong. BOCI est une filiale en propriété exclusive de la Bank of China (3988.HK; 601988.SS)

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.