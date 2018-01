Aquantia lanza productos de Ethernet nultigigabit para la conducción autónoma

Network Requirements for Level and Level 5 Autonomous Driving (Graphic: Business Wire)

In-Vehicle Network with Aquantia PHYs and Controllers (Graphic: Business Wire)

SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--Aquantia Corp., (NYSE: AQ), líder en soluciones de conectividad Ethernet multigigabit de alta velocidad, ha lanzado hoy una gama de productos dirigidos a plataformas de vehículos autónomos. Anteriormente este mismo día, Aquantia también ha anunciado su colaboración con NVIDIA para proporcionar soporte de red multigigabit para las plataformas DRIVE Xavier™ y DRIVE Pegasus de NVIDIA. Estas plataformas informáticas de alto rendimiento que integran la red multigigabit de Aquantia estarán disponibles para los socios de automoción a partir del primer trimestre de 2018.

La gama de productos de automoción AQcelerate incluye los siguientes dispositivos de conexión de alto rendimiento, que cuentas con tasas de datos de hasta 10GbE:

El AQV107 Multi-Gig PHY

El AQVC107 PCIe Multi-Gig MAC+PHY Ethernet controller

El AQVC100 PCIe Multi-Gig controller (solo MAC)

"La seguridad es la principal capacidad para los vehículos autónomos”, afirma Faraj Aalaei, presidente y CEO de Aquantia Corp. "Los sensores y las cámaras de los vehículos recogen grandes cantidades de datos, que requieren un procesamiento instantáneo para permitir que el vehículo tome decisiones cruciales que garanticen la seguridad del conductor, los pasajeros y todos los que comparten la carretera. El movimiento de datos entre sensores y los nodos informáticos de la red incorporada al vehículo (IVN en sus siglas en inglés) requiere capacidades multigigabit para ofrecer una experiencia de conducción segura”.

El lanzamiento de estos productos ha creado una nueva era de dispositivos de red multigigabit que apoyan el desarrollo de los vehículos autónomos. Con la adopción de las soluciones de Ethernet probadas en la industria y de alto rendimiento de Aquantia, los OEMs de automoción pueden permitir el despliegue de arquitecturas de red de próxima generación para proporcionar a los pasajeros un nuevo nivel de seguridad que es convierte en un requisito crucial para los vehículos de conducción autónomos de los niveles 4 y 5.

Para pasar a los niveles 4 y 5 de conducción autónoma se necesita una arquitectura de red que pueda respaldar:

Requisitos de elevado ancho de banda para que la IVN pueda soportar el aumento del número de sensores y las cámaras de alta resolución.

para que la IVN pueda soportar el aumento del número de sensores y las cámaras de alta resolución. Redundancia de todos los componentes y sistemas indispensables para el funcionamiento, a fin de ofrecer los más elevados niveles de seguridad.

de todos los componentes y sistemas indispensables para el funcionamiento, a fin de ofrecer los más elevados niveles de seguridad. Simplificación y seguridad: cambio de numerosas interfaces de red a una red probada, coherente y segura que integra todas las características requeridas para la conducción autónoma.

Estos requisitos están impulsando al sector hacia el abandono de las redes de cobre a favor de las redes Ethernet multigigabit - una tecnología ideal para la amplia experiencia, conocimientos y capacidades de Aquantia en redes.

El ecosistema de conducción autónoma se amplía para incluir más fabricantes de vehículos OEM, proveedores de nivel 1, empresas de GPU/CPU y proveedores de silicio para redes de alto rendimiento, en un momento en que los requisitos son cada vez más estrictos. La oportunidad potencial del mercado es considerable. Raymond James estima que, para 2030, el contenido de silicio para vehículos autónomos representará un mercado potencial total de 30.000 millones USD1.

A principios de mes, Aquantia también anunció en la feria CES una colaboración con Molex en una red Ethernet de automoción de 10 Gbps. Esta semana, Aquantia ofrecerá una demostración de estos nuevos productos con motivo del Congreso Automotive Ethernet que se celebra en Múnich. Más información sobre los productos AQcelerate multigigabit aquí.

Acerca de Aquantia

Aquantia es el líder en el diseño, desarrollo y comercialización de CIs de comunicaciones avanzadas y de alta velocidad para conectividad Ethernet en los mercados de centros de datos, infraestructura empresarial y de acceso y automoción. Los productos de Aquantia están diseñados para ofrecer de manera rentable velocidades de datos de vanguardia para su uso en infraestructuras de comunicaciones de nueva generación para reducir los cuellos de botella de ancho de banda de la red, causados por el aumento mundial del tráfico IP, así como para aplicaciones emergentes y exigentes, como la conducción autónoma. Aquantia tiene su sede en Silicon Valley. Para más información, visite www.aquantia.com.

