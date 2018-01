FRANKFURT, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--European DataWarehouse (ED) kondigt met blijdschap aan dat BPER Banca S.p.A. (BPER) de eerste emittent is die een gedekte obligatie (BPER OBG1) publiceert en uploadt naar EDwin, het platform van ED.

Gedekte obligaties zijn schuldinstrumenten met een dubbele claim, die meestal worden gedekt door een pool hypotheken of schulden uit de publieke sector met een volledige claim op de emittent. Obligatiehouders hebben een preferente claim op de dekkingspool ten opzichte van ongedekte schuldeisers van de emittent.

De publicatie van de eerste gedekte obligatie in EDwin is een belangrijke mijlpaal voor ED, dat ernaar streeft de transparantie in financiƫle markten te bevorderen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.