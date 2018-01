NEW YORK & HONGKONG--(BUSINESS WIRE)--Jefferies LLC heeft aangekondigd een strategische samenwerking aan te gaan met BOC International Holdings Limited (BOCI), een dochteronderneming van Bank of China. Krachtens die overeenkomst hebben BOCI en Jefferies de mogelijkheid cliënten wereldwijd te adviseren over investment banking en kapitaalmarkten. Daarnaast voorzien BOCI en Jefferies institutionele cliënten onder hun beider merken onderzoek naar aandelenmarkten. Ze blijven ook verkoop- en handelsdiensten verlenen met betrekking tot de aandelenmarkten in China en Hongkong.

Benjamin Lorello, internationaal hoofd Investment Banking bij Jefferies, reageerde: “Onze alliantie met BOCI stelt ons beter in staat onze cliënten in de Verenigde Staten, Europa en Azië van dienst te zijn met ongeëvenaarde toegang tot Chinese bedrijven en staatsbedrijven, wat mogelijk wordt gemaakt door het uitgebreide afzetgebied van BOCI in China. Parallel daaraan zijn we beter in staat cliënten van BOCI tegemoet te komen in hun wensen met betrekking tot strategische markten en kapitaalmarkten, door hun toegang te verschaffen tot het wijdvertakte netwerk van zakelijke cliënten van Jefferies en onze mogelijkheden op kapitaalmarkten in de Verenigde Staten, Europa en de rest van Azië.”

