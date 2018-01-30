Hogan Assessments任命Scott Gregory為執行長

俄勒岡州塔爾薩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Hogan Assessment Systems, Inc.週一宣佈，Scott Gregory將出任公司執行長，於2018年3月1日生效。現任執行長Tomas Chamorro-Premuzic已經辭職並將於2018年2月28日離開公司。

創辦人兼總裁Robert Hogan表示：「Tomas一直給予公司不懈的支持，表現出色。他將一直是Hogan大家庭的親密朋友和重要成員。他是一名重要的思想領袖，我們期望在以後的研究、報告和專案中能與他繼續合作。我們感謝他對公司的許多貢獻，祝福他在以後的工作中繼續大獲成功。」

Gregory是Hogan的第一批員工，他在Robert和Joyce Hogan指導下取得塔爾薩大學博士學位。他擁有在全球企業工作的廣泛經驗，包括在Pentair擔任人才管理和組織發展副總裁12年。他還曾是Personnel Decisions International以及Hogan合作夥伴MDA Leadership Consulting的顧問，並曾在麥卡利斯特學院和聖奧拉夫學院教授工業和組織心理學。

Gregory於2013年重新加入Hogan，並於2016年晉升為合夥人和顧問業務副總裁，領導Hogan的國內和國際顧問團隊。在整個職業生涯中，他曾為近半數財星100大企業提供顧問服務，並曾在北美及南美、澳洲、亞洲和歐洲廣泛提供個性評估服務。

Hogan表示：「Scott最適合擔任Hogan新任執行長。他對Hogan服務的各類客戶組織有深入瞭解，早年在Hogan工作期間就累積了有關我們評估和研究的深厚知識，並能夠展示我們賴以成名的品質和客戶服務水準。他對公司的貢獻、對Hogan的熱情以及對持續改進的承諾，使他成為Hogan未來的最佳人選。」

關於Hogan Assessments

Hogan Assessments是提供以研究為基礎的綜合性格測評和顧問服務的全球領導者。以數十年的科學研究為基礎，Hogan幫助企業招聘適當人選、培養關鍵人才和評估領導人潛力，以大幅降低失誤和提高生產力。Hogan在57個國家以46種語言提供測評服務，逾70%的財星500大企業皆使用其服務。欲瞭解更多資訊，請造訪www.hoganassessments.com。

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