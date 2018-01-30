Hogan Assessments任命Scott Gregory为首席执行官

俄勒冈州塔尔萨--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Hogan Assessment Systems, Inc.周一宣布，Scott Gregory将出任公司首席执行官，于2018年3月1日生效。现任首席执行官Tomas Chamorro-Premuzic已经辞任并将于2018年2月28日离开公司。

创始人兼总裁Robert Hogan表示：“ Tomas一直对公司予以不懈支持且表现出色。他将一直是Hogan大家族的亲密朋友和重要成员。他是一名重要的思想领袖，我们期望在以后的研究、报告和项目中能与他继续合作。我们感谢他为公司所作的许多贡献，祝他在以后的工作中继续取得巨大成功。”

Gregory是Hogan的第一批员工，他在Robert和Joyce Hogan指导下取得塔尔萨大学博士学位。他拥有在跨国公司工作的广泛经验，包括在Pentair担任人才管理和组织发展副总裁12年。他还曾是Personnel Decisions International以及Hogan合作伙伴MDA Leadership Consulting的顾问，并曾在麦卡利斯特学院和圣奥拉夫学院教授工业和组织心理学。

Gregory于2013年重新加入Hogan，并于2016年晋升为合伙人和咨询副总裁，领导Hogan的国内和国际咨询团队。在整个职业生涯中，他曾为近半数财富100强企业提供咨询服务，并曾在南北美洲、澳大利亚、亚洲和欧洲广泛开展个性评估。

Hogan表示：“ Scott最适合担任Hogan新任首席执行官。他对Hogan服务的各类客户组织有着深入了解，早年在Hogan工作期间就积累了有关我们评估和研究的深厚知识，并能够展示我们赖以成名的质量和客户服务水平。他对公司的贡献、对Hogan的热情以及对持续改进的承诺使他成为Hogan未来的最佳人选。”

关于Hogan Assessments

Hogan Assessments是提供以研究为基础的综合性格测评和咨询的全球领导者。以数十年的科研为基础，Hogan通过帮助企业招聘适当人选、培养关键人才和评估领导人潜力以大幅降低失误和提高生产力。Hogan在57个国家以46种语言提供测评服务，被逾70%的财富500强企业所使用。欲了解更多信息，请访问www.hoganassessments.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。