納爾遜與校園書店合作，降低學生的成本

多倫多--(BUSINESS WIRE)----(美國商業資訊)--加拿大著名教育出版商納爾遜(NELSON)今天宣佈創建零售服務部門及兩個新計畫，進一步推動加拿大教育轉型。納爾遜與校園書店密切合作，共同打造供應商管理庫存(Vendor Managed Inventory)和新的課本租用計畫，此舉可為學生增加選擇性、改善負擔能力，同時降低成本並將效率提升至新的水準。

這兩個計畫今天在BiiG公佈，BiiG是加拿大唯一的校園書店大會暨交易會。

今天也代表納爾遜一年來的重大轉型圓滿成功。透過一系列的策略性收購、合作和新產品方案，這家104年的老牌出版商促進了自身和加拿大教育系統的創新。

納爾遜總裁兼執行長Steve Brown表示：「納爾遜一心專注於推動加拿大及更廣泛地區的教育產業變革和創新。短短幾年之後，今天接受高等教育的學生將成為推動加拿大經濟繁榮的動力。我們的使命是為這些學生增加選擇性、改善負擔能力，並且盡我們的力量來幫助他們充分發揮自身潛力。」

供應商管理庫存(Vendor Managed Inventory, VMI)是一年多來與加拿大各地校園零售商磋商的成果。經由這些討論發現書店面臨獨特的物流問題，影響了書店在學生有需要時為他們提供相關資料的能力。VMI是先進的供應鏈管理解決方案，專為教育資料產業解決這些挑戰而量身打造。

英屬哥倫比亞大學大學社區服務董事總經理Debbie Harvie表示：「納爾遜的VMI計畫借鑑其他行業的最佳實務並將其運用到教育資料領域，為訂購和管理我們的課程資料獲取流程帶來全新方法。VMI意味著我們的書店隨時保有數量合適的圖書。這是出版商和書店合作把事情做好的絕佳典範。」

納爾遜推出的課本租用計畫是該公司改善學生負擔能力的第二項重大措施。2017年3月，納爾遜做出前所未有的決定，宣佈永不提高納爾遜所出版圖書的價格。

和VMI一樣，租用計畫也是與校園書店合作推出，在加拿大開創先河。該計畫讓學生可以用比購買新書低廉的價格租用課本，進一步降低獲取學習資料的成本。這項計畫在書店實施非常簡便，並且將涵蓋所有出版商內容，而不僅僅是納爾遜出版的圖書。它可以為學生提供更多選擇性，增加書店提供的產品種類範圍，而不需要額外的員工資源。

Brown表示：「依託VMI和租用計畫，納爾遜新設的零售服務部門進一步證明我們推進加拿大教育產業轉型和現代化的承諾。但歸根結底，學生才是我們真正關注的重點。我們所做的一切都是為了改善學生的負擔能力，改善他們的教育體驗，為幫助他們成為明日領袖盡一份力。」

關於納爾遜

納爾遜是加拿大規模最大、知名度最高的教育出版商。納爾遜篤信終身教育的演化，積極致力於創造優質、創新的解決方案，滿足每位學生、教師和指導人員的需求，協助在學習上取得成功。如欲瞭解關於納爾遜的更多資訊，請造訪Nelson.com，或關注Facebook和Twitter。

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