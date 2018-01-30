纳尔逊与校园书店合作，降低学生的成本

多伦多--(BUSINESS WIRE)----(美国商业资讯)--加拿大著名教育出版商纳尔逊(NELSON)今天宣布创建零售服务部门及两个新计划，进一步推动加拿大教育转型。纳尔逊与校园书店密切合作，共同打造供应商管理库存(Vendor Managed Inventory)和新的课本租用计划，此举可增加学生的选择余地、提高其负担能力，同时降低成本并将效率提升至新的水平。

这两个计划今天在BiiG公布，BiiG是加拿大唯一的校园书店大会暨交易会。

今天也标志着纳尔逊一年来的重大转型圆满成功。通过一系列的战略收购、合作和新产品方案，这家104岁的老牌出版商重塑了自身和加拿大教育系统的形象。

纳尔逊总裁兼首席执行官Steve Brown表示：“纳尔逊一心专注于推动加拿大及更广地区的教育产业变革和创新。短短几年之后，今天接受高等教育的学生将成为推动加拿大经济繁荣的动力。我们的使命是增加这些学生的选择余地、提高其负担能力，为帮助他们充分发挥自身潜力尽我们的一份力。”

供应商管理库存(Vendor Managed Inventory, VMI)是一年多来与加拿大各地校园零售商磋商的成果。通过这些讨论，我们发现了书店面临独特的物流问题，影响了书店在学生需要的时候为他们提供相关资料的能力。VMI是一项先进的供应链管理解决方案，专为教育资料产业解决这些挑战度身打造。

英属哥伦比亚大学大学社区服务董事总经理Debbie Harvie表示：“纳尔逊的VMI计划借鉴其他行业的最佳实践并将其运用到教育资料领域，为订购和管理我们的课程资料获取流程带来全新方法。VMI意味着我们的书店随时保有数量合适的图书。这是出版商和书店合作把事情做好的绝佳典范。”

纳尔逊推出的课本租用计划是该公司提高学生负担能力的第二项重大举措。2017年3月，纳尔逊做出前所未有的决定，宣布永不提高纳尔逊所出版图书的价格。

和VMI一样，租用计划也是与校园书店合作推出，在加拿大开创了先河。通过该计划，学生可以比购买新书更优惠的价格租用课本，进一步降低获取学习资料的成本。这项计划在书店实施非常简便，并且将涵盖所有出版商内容，而不仅仅是纳尔逊出版的图书。它可以给学生更多选择余地，增加书店提供的产品种类范围，而不需要额外的员工资源。

Brown表示：“纳尔逊新的零售服务部门依托VMI和租用计划，进一步证明了我们推进加拿大教育产业转型和现代化的承诺。但归根结底，学生才是我们真正关注的重点。我们所做的一切都是为了提高学生的负担能力，改善他们的教育体验，为帮助他们成为明日领袖尽一份力。”

关于纳尔逊

纳尔逊是加拿大规模最大、知名度最高的教育出版商。纳尔逊笃信向终身教育的演化，积极致力于创造优质、创新的解决方案，满足每位学生、教师和指导员的需求，助力取得学习上的成功。如需了解关于纳尔逊的更多信息，请访问Nelson.com，或关注Facebook和Twitter。

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