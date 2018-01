NEW YORK e HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Jefferies LLC ha oggi annunciato l'inizio di un'alleanza strategica con BOC International Holdings Limited ("BOCI"), interamente controllata da Bank of China. In base ai termini dell'accordo, BOCI e Jefferies forniranno congiuntamente, ai clienti internazionali, servizi di consulenza in materia bancaria di investimenti e per i mercati di capitali. BOCI e Jefferies inoltre offriranno alla loro base globale di clienti istituzionali, con un brand comune, analisi in materia azionaria e continueranno a fornire ai clienti servizi commerciali e di trading nell'ambito del mercato azionario cinese e di Hong Kong.

