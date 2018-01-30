哈伊馬角美洲大學和韋恩州立大學簽署學生交流計畫協定

阿聯哈伊馬角--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--哈伊馬角美洲大學(AURAK)已與位於美國密西根州底特律的韋恩州立大學(WSU)簽署合作協定，與這所美國大學建立最新的國際合作夥伴關係。

該協議由哈伊馬角美洲大學工程學院發起，主要內容是建立學生交流計畫，為學生同時攻讀伊馬角美洲大學和韋恩州立大學學位創造機會。

這項學生交流計畫分為兩個階段。在第一階段，哈伊馬角美洲大學學生用三年時間完成預先批准的四年制工程系課程，且這三年的平均成績達到3.0和/或居於前四分之一，並達到韋恩州立大學要求的語言水準。這些學生將有資格轉學至韋恩州立大學，完成第二階段為期兩年的預先批准課程。他們在韋恩州立大學的第一年，將完成16個小時的課程及大學部高年級研究計畫。第二年則需完成16個小時的課程或8小時課程及8小時碩士論文研究計畫。在完成以上課程之後，每位學生可同時獲得哈伊馬角美洲大學工程學士學位和韋恩州立大學工程碩士學位。

哈伊馬角美洲大學校長Hassan Hamdan Al Alkim教授及哈伊馬角美洲大學教務長兼學術事務副校長Stephen Wilhite教授前往韋恩州立大學，與韋恩州立大學教務長Keith Whitfield教授、工程學院院長Farshad Fotouhi教授及研究學院院長Ambika Mathur教授簽署協定。

雙方都非常期待未來的合作計畫發展、持續合作和學生成就。Hassan教授總結說：「韋恩州立大學擁有著名的大學聯盟，將為學生帶來多方面的發展前景。」

目前，哈伊馬角美洲大學在非洲、亞洲、歐洲和北美擁有眾多國際合作夥伴，為學生創造了一系列廣泛的可能性，包括長達一年的海外交流和求學及夏季短期交流計畫等。

*資料來源：AETOSWire

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。