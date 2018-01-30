哈伊马角美洲大学和韦恩州立大学签署学生交流计划协议

阿联酋哈伊马角--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--哈伊马角美洲大学(AURAK)已与位于美国密歇根州底特律的韦恩州立大学(WSU)签署合作协议，与这所美国大学建立最新的国际合作伙伴关系。

该协议由哈伊马角美洲大学工程学院发起，主要内容是建立学生交流计划，为学生同时攻读伊马角美洲大学和韦恩州立大学学位创造机会。

这项学生交流计划分为两个阶段。在第一阶段，哈伊马角美洲大学学生用三年时间完成预先批准的四年制工程专业课程，且这三年的平均分高于3.0和/或处于前四分之一，并达到韦恩州立大学要求的语言水平。这些学生将有资格转学至韦恩州立大学，完成第二阶段为期两年的预先批准课程。他们在韦恩州立大学的第一年，将完成16个小时的课程及本科生高级研究项目。第二年则需完成16个小时的课程或8小时课程及8小时硕士论文研究项目。在完成以上课程之后，每位学生可同时获得哈伊马角美洲大学工程学士学位和韦恩州立大学工程硕士学位。

哈伊马角美洲大学校长Hassan Hamdan Al Alkim教授及哈伊马角美洲大学教务长兼学术事务副校长Stephen Wilhite教授前往韦恩州立大学，与韦恩州立大学教务长Keith Whitfield教授、工程学院院长Farshad Fotouhi教授及研究生院院长Ambika Mathur教授签署协议。

双方都非常期待未来的合作计划发展、持续合作和学生成就。Hassan教授总结说：“韦恩州立大学拥有著名的大学联盟，将为学生带来多方面的发展前景。”

目前，哈伊马角美洲大学在非洲、亚洲、欧洲和北美拥有众多国际合作伙伴，为学生创造了一系列广泛的可能性，包括长达一年的海外交流和学习及夏季短期交流计划等。

*资料来源：AETOSWire

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。