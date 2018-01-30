Duco宣佈獲得2800萬美元成長投資，將用於雲端資料工程

倫敦與紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--資料工程科技公司Duco今日宣佈，Insight Venture Partners、NEX Opportunities和Eight Roads Ventures完成了對Duco 的2,800萬美元投資。同時，一直熱衷於創業的SunGard前行政總裁Cristóbal Conde也參加了此輪投資。

Duco所提供的技術能夠讓銀行、經紀商、資產管理商和交易所在Duco雲端進行任何類型資料的標準化、驗證和對比，讓公司在需要時即能獲得資料完整性和洞見。由於業界重新平臺化，採用領先科技的最新進展以消除營運風險和成本，並讓整個企業能夠更快取得可執行的資料，公司經歷了快速的全球性成長。Duco將使用投資來擴展其全球版圖，在歐洲和美國聘用更多員工，同時設立亞洲辦事處，並推廣其獲獎產品套件。

Duco行政總裁Christian Nentwich表示，「Duco解決金融服務領域複雜問題的方法是為專家提供自助式服務解決方案。面對不斷變化的新市場動態，業界一直在尋求相應的解決之道，而這也為公司提供了巨大動力。我們的客戶在策略層面上在全球與我們互動，並依賴公司可靠的能力來大規模提供服務。這一投資能夠讓我們進一步利用公司在電腦科學方面的固有專長，來解決基本的業界問題，同時強化我們的資源，增進與現有客戶群的關係。」

Insight Venture Partners董事總經理Peter Sobiloff表示，「Insight Venture Partners一直在關注很多公司，但能夠在市場上脫穎而出的卻少之又少。Duco便是其中的佼佼者。這家公司已經取得長足的發展，我們期待幫助它進一步成長，邁向新境界。該公司在頗具挑戰性的複雜B2B環境中頗具影響力，同時在全球累積了令人驚訝的客戶數量，並獲得極高的客戶滿意度和客戶留存率。管理團隊的這些能力令我們留下深刻的印象。Insight期待與Duco團隊合作。」

NEX行政總裁Michael Spencer表示，「隨著金融服務交易後環境不斷變化，市場架構、流程和技術也需要徹底改變。像資料這類領域則需要更深層次和更多技術層面的創新，而這恰恰是Duco得以成為業界先驅的優勢。NEX自Duco成立以來便一直為其提供支援，我們對公司所獲得的巨大增長感到十分高興，但這一切皆在意料之中。」

Cristobal Conde表示，「我十分高興在Duco這一重要的拐點上加強與該公司的關係。未來幾年中，金融服務的對賬，尤其是銀行和大型資產管理商的對賬，需要進行重大的調整和重新設計。Duco專注於在已經為顛覆性技術做好準備的行業市場引進科技的最新進展。Duco目前佔有相當大的市場份額，並將在未來幾年中成為家喻戶曉的品牌。」

關於Duco

Duco致力於提供雲端自助式資料工程服務。我們能夠讓使用者按需對任何類型的資料進行標準化、驗證和對比。新客戶可於24時小時內開始使用服務，並在7天內獲得結果，在30天內獲得顯著的商業價值。我們的客戶包括國際銀行、經紀商、交易所、資產管理商、對沖基金、行政機構、服務提供者和企業。Duco總部位於倫敦，並在紐約和盧森堡設立了辦事處，其客戶遍佈歐洲、北美、非洲、亞洲和澳大利亞。查詢詳情，請造訪https://du.co。

關於Insight Venture Partners

Insight Venture Partners是一家領先的全球創業投資和私募股權公司，投資於正在推動所在行業革命性變化的高成長型科技和軟體公司。Insight成立於1995年，已經募資超過180億美元，投資於全球300多家公司。其宗旨是尋找、資助並與具遠見卓識的高階主管合作，為他們提供實用的實務經驗，幫助他們取得長期成功。在員工和各個資產組合中，我們所弘揚的文化始終基於一個核心的信念：成長等於機遇。欲瞭解有關Insight及其所有投資的更多資訊，請造訪www.insightpartners.com或在Twitter上關注：@insightpartners。

關於NEX Opportunities

NEX Opportunities是NEX旗下公司，致力於幫助各大企業挑戰傳統並加速成長。我們致力於投資正在顛覆市場的金融科技公司。我們與業界先驅合作，它們為資本市場引進新的科技、科學、商業模式和人才。公司的投資對象包括：Abide Financial、AcadiaSoft、ENSO Financial、Duco、OpenGamma、Axoni、Digital Asset Holdings、OpenFin和Cloud 9。查詢詳情，請造訪www.euclidopportunities.com。

關於Eight Roads

Eight Roads Ventures是一家國際化的創業投資公司，在金融科技領域進行了40多筆投資。公司與相關基金一起管理著36億美元的資本，其辦事處遍佈英國、印度、日本、中國和美國。Eight Roads擁有近50年的投資歷史，其合作的公司包括阿里巴巴、螞蟻金服、Appsflyer、匯付天下、Compte Nickel、Curam、Future Advisor、Kensho、InnoGames、iPipeline、Letgo、Made.com、Neo4j、Nuance、Ping Identity、Prosper、Recurly、藥明康得(Wuxi Pharmatech)和Xoom。

關於Cristóbal Conde

Cristóbal是SunGard前總裁兼行政總裁，曾在該公司任職長達24年，並將該公司發展為《財富》500強公司和全球最大的私人軟體和服務公司。該公司在全球擁有2.6萬名員工。在擔任SunGard總裁兼行政總裁之前，Cristóbal曾在SunGard擔任過多個高階主管職務，包括執行副總裁兼營運總監。

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