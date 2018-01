Aquantia Technology levert Multi-Gig ethernetcapaciteiten op NVIDIA DRIVE platforms voor autonome voertuigen

In-Vehicle Network with Aquantia PHYs and Controllers (Photo: Business Wire)

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Aquantia Corp., (NYSE: AQ), een leider in Multi-Gig ethernetoplossingen met hoge snelheid, heeft vandaag bekendgemaakt dat zijn netwerkportfolio in de automobielsector bestaat uit de 10 gbps ethernetoplossing voor de DRIVE Xavier™ en DRIVE Pegasus platforms voor autonome voertuigen. De high-performance NVIDIA AI rekenplatforms met Aquantia Multi-Gig netwerk zullen vanaf het eerste kwartaal van 2018 beschikbaar zijn voor partners in de automobielindustrie.

NVIDIA DRIVE AI autocomputers gebruiken deep learning om data van meerdere camera's, radar, LIDAR en andere sensoren in het voertuig te verwerken. Om rijden op level 4 en level 5 te bereiken – dat is de categorie van een volledig autonoom voertuig – zijn er honderden biljoenen deep learning operaties per seconde (TOPS) nodig om de sensordata te ontvangen en verwerken en onmiddellijk kritieke beslissingen te communiceren aan de voertuigsystemen. De DRIVE Xavier processor interpreteert bijvoorbeeld alle informatie om een volledige 360 graden waarneming rondom het voertuig te krijgen, en bepaalt de aanwezigheid van bewegingen van voetgangers, andere voertuigen en objecten terwijl het een weg naar voren plant. De Aquantia ethernetproducten communiceren de data en beslissingen heen en weer via het systeem met 10 gbps via ethernetkabels in het voertuig om te zorgen voor een naadloze autonome rijervaring.

“Het NVIDIA DRIVE platform gebruikt redundante en diverse functies om de hoogst mogelijke veiligheid te bereiken, waarvoor een Multi-Gig connectiviteit een absolute noodzaak is,” zei Faraj Aalaei, voorzitter en CEO van Aquantia Corp. “Aquantia was de eerste om de standaarden die Multi-Gig connectiviteit introduceerden op de markt, en we hebben een leidende positie behouden terwijl we deze markten hebben getransformeerd naar hogere snelheden. We zijn blij met NVIDIA samen te werken om als eerste dit cruciale bouwsteen aan de automobielindustrie te leveren en een veilige zelfrijervaring mogelijk te maken.”

“Ieder autonoom voertuig is een bewegend, autonoom datacentrum, aangedreven door een energie-efficiënte AI supercomputer die onder de motorkap zit,” zei Gary Hicok, senior vicepresident van hardwareontwikkeling bij NVIDIA. “Om een veilige zelfrijdervaring te krijgen, vereisen we veilige, betrouwbare, redundante multi-gig netwerken om enorme hoeveelheden data te versturen.”

Multi-Gig ethernet voor de automobielindustrie

Autonoom rijden creëert een paradigmawissel in de automobielindustrie met erg strikte eisen, van de hoge resolutie camera's tot de noodzaak van redundante en veilige netwerken, die lopen op betrouwbare en goedkope kabelverbindingen. Daarom heeft de industrie multi-gig ethernet over koperdraad als de meest veelbelovende technologie geïndentificeerd om connectiviteit voor in-vehicle netwerken te leveren. Raymond James schat dat de siliciumhoud gerelateerd aan autonoom rijden in 2030 een TAM van $ 30 miljard zal vertegenwoordigen1. Al deze voertuigen hebben tot vijftig units van netwerksilicium. Meer informatie over Multi-Gig AQcelerate kunt u hier vinden.

Over Aquantia

Aquantia is een leider in het ontwerp, ontwikkeling en marketing van geavanceerde, high-speed communicatie IC's voor ethernetconnectiviteit in de markten voor datacentra, enterprise infrastructuur en toegangsmarkten. Aquantiaproducten zijn ontworpen om goedkoop de hoogste datasnelheden te leveren voor gebruik in de nieuwste generatie van communicatie-infrastructuur om bottlenecks in de bandbreedte te verminderen die worden veroorzaakt door de groei van wereldwijd IP-verkeer en de opkomst van toepassingen zoals autonoom rijden. Aquantia is gevestigd in Silicon Valley. Bezoek voor meer informatie www.aquantia.com.

1 Bron: Raymond James, From ADAS to Autonomous: A 25-Year Forecast and Full Value Chain Analysis, The 2017 Version—March 2017 Silicon content in Autonomous Vehicles estimated to total a TAM of $30B in 2030.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.