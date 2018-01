La technologie d’Aquantia s’apprête à délivrer des capacités d’Ethernet multigigabit aux plateformes de véhicules autonomes NVIDIA DRIVE

In-Vehicle Network with Aquantia PHYs and Controllers (Photo: Business Wire)

SAN JOSÉ, Californie--(BUSINESS WIRE)--Aquantia Corp., (NYSE : AQ), leader en solutions de connectivité Ethernet multigigabit à haute vitesse, a annoncé aujourd’hui que sa gamme de mise en réseau automobile était la solution de connectivité Ethernet 10 Gbit/s des plateformes de véhicules autonomes DRIVE Xavier™ et DRIVE Pegasus. Les plateformes informatiques d’intelligence artificielle NVIDIA haute performance intégrant la mise en réseau multigigabit d’Aquantia seront disponibles pour les partenaires automobiles à partir du premier trimestre 2018.

Les ordinateurs automobiles dotés d’intelligence artificielle NVIDIA DRIVE recourent à l’apprentissage profond pour traiter les données issues de multiples caméras, radars, capteurs LIDAR et autres capteurs situés à bord du véhicule. Afin d’offrir une conduite de niveaux 4 et 5, qui entre dans la catégorie des véhicules entièrement autonomes, des centaines de milliers de milliards d’opérations d’apprentissage profond par seconde (TOPS) doivent recevoir et traiter des données de capteurs, et immédiatement communiquer des décisions cruciales aux systèmes du véhicule. Par exemple, le processeur DRIVE Xavier analyse toutes les informations pour obtenir une perception complète à 360 degrés autour du véhicule, et déterminer la présence et les mouvements des piétons, d’autres véhicules et d’objets, afin de prévoir une voie d’accès sûre. Les produits Ethernet d’Aquantia communiquent les données et décisions d’un côté à l’autre du système, à 10 Gbit/s, via des câbles Ethernet automobiles, afin d’offrir une expérience autonome fluide.

« La plateforme NVIDIA DRIVE recourt à des fonctions redondantes et diverses de manière à d’atteindre les plus hauts niveaux de sécurité, pour lesquels une connectivité multigigabit constitue une nécessité absolue », a déclaré Faraj Aalaei, président et PDG d’Aquantia Corp. « Aquantia a été la première société à s’inscrire à l’avant-garde des normes qui ont introduit la connectivité multigigabit sur d’autres marchés, et nous conservons notre position de leader, tout en procédant à la transition de ces marchés vers des vitesses supérieures. Nous sommes heureux de collaborer avec NVIDIA pour être les premiers à fournir cet assemblage par blocs, crucial, qui permettra au secteur automobile d’offrir une expérience de conduite autonome sécurisée. »

« Chaque véhicule autonome est un centre de données mobile et indépendant, alimenté par un superordinateur écoénergétique doté d’intelligence artificielle, qui est dissimulé dans le coffre », a déclaré Gary Hicok, vice-président principal du développement de matériel chez NVIDIA. « Pour obtenir une expérience de conduite autonome sûre, nous avons besoin de réseaux multigigabit sécurisés, fiables et redondants qui déplacent d’importantes quantités de données. »

Ethernet multigigabit destiné au secteur automobile

La conduite autonome engendre aujourd’hui un changement de paradigme dans le secteur automobile, et implique un ensemble très strict de contraintes, qu’il s’agisse des caméras haute résolution ou de la nécessité de recourir à des réseaux redondants et sécurisés, qui fonctionnent sur un câblage fiable et peu coûteux. Par conséquent, le secteur a désigné l’Ethernet multigigabit par fibre optique comme la technologie la plus prometteuse pour délivrer une connectivité aux réseaux embarqués. Raymond James estime que la teneur en silicium relative à la conduite autonome représentera un marché potentiel total de 30 milliards USD d’ici 20301. Chacun de ces véhicules peut contenir jusqu’à cinquante unités de silicium de mise en réseau. En savoir plus sur les produits multigigabit AQcelerate ici.

À propos d’Aquantia

Aquantia est leader en conception, développement et commercialisation d’IC de communications à haute vitesse, avancées et destinées à la connectivité Ethernet dans les centres de données, dans les infrastructures d’entreprise et sur les marchés d’accès. Les produits d’Aquantia sont conçus pour délivrer de manière rentable des vitesses de données, de pointe, pour une utilisation dans les infrastructures de communication de toute nouvelle génération, afin de réduire les goulots d’étranglement de la bande passante du réseau, causés par la croissance du trafic IP au niveau mondial, ainsi que pour les applications émergentes et exigeantes, telles que la conduite autonome. Aquantia est basée dans la Silicon Valley. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.aquantia.com.

1 Source : Raymond James, From ADAS to Autonomous: A 25-Year Forecast and Full Value Chain Analysis, The 2017 Version—March 2017 Silicon content in Autonomous Vehicles estimated to total a TAM of $30B in 2030 (Raymond James, De l’aide à la conduite automobile à la conduite autonome : des prévisions à 25 ans et une analyse complète de la chaîne de valeur, version 2017, mars 2017, La teneur en silicium des véhicules autonomes devrait représenter un marché potentiel total de 30 milliards USD en 2030).

