森大廈和teamLab將於今年夏天在東京御台場開放「森大廈teamLab無邊界數位藝術博物館」

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--東京領先的城市開發商森大廈(Mori Building)和藝術團體teamLab今天宣布，雙方將於2018年夏季在東京御台場五彩城建築群共同開放一座原尺寸數位藝術博物館——「森大廈teamLab無邊界數位藝術博物館」(MORI Building DIGITAL ART MUSEUM teamLab Borderless)。這座全新的博物館概念是森大廈和teamLab之間的合作倡議，森大廈是著名的文化藝術支持者，teamLab則是利用數位技術進行藝術表達的跨學科創意團體。

此博物館是teamLab在東京的首座常設展覽和旗艦場館，將提供1萬平方公尺的迷宮式超大展覽空間。「無邊界」一詞表達了博物館的宗旨：透過讓遊客融入藝術並成為它的一部分，打破「一種藝術與另一種藝術」、「藝術與遊客」和「自己與他人」之間的界限。森大廈和teamLab希望，他們的開創性博物館將激勵人們創造富於啟迪的新價值和創新的新社會框架。

森大廈積極致力於將藝術融入城市，包括舉辦重要的文化活動。在公司看來，城市極度需要文化藝術來增強自身的魅力，吸引全球的創意人才和企業。

teamLab希望透過藝術來探索人與世界的新關係。在技術和創造力的邊界正變得日益模糊的時代，該團體的合作實務致力於將藝術從物質的束縛中解放出來，超越當代社會的邊界。

森大廈和teamLab的合作目標是透過創造一個獨特的目的地，增強東京在2020年及以後的吸引力。

關於森大廈株式會社

森大廈是一家創新的城市地產開發商，總部位於東京。公司秉持其獨特的「垂直花園城市」理念，即打造集商業、教育、休閒和居住於一體的摩天大樓，透過建立和營造安全、永續、海納百川的城市中心，充分發揮城市的集聚效應。這項理念被應用於公司眾多一流的專案，包括東京方舟之丘、六本木新城和虎之門之丘，以及上海環球金融中心。森大廈還從事房地產租賃、專案管理和諮詢業務。請造訪www.mori.co.jp/en

關於teamLab

teamLab(f. 2001)是一個由跨學科的超級技術專家組成的藝術團體，其合作實務旨在探索藝術、科學、技術、設計和自然世界的融匯點。teamLab團隊由藝術家、程式設計師、工程師、CG動畫師、數學家和建築師等各類專業人士組成。

teamLab的目標是透過藝術探索人與自然的新關係。數位技術讓我們能夠將藝術從物質中解放出來並且超越實物界限。我們認為人與自然之間沒有界限：人在自然中，自然也在人間。一切都在漫長、脆弱卻又不可思議的生命延續中存在著。

teamLab的作品已被如下機構永久收藏：雪梨新南威爾斯美術館、阿德雷德南澳大利亞藝術館、舊金山亞洲藝術博物館、紐約亞洲協會博物館、伊斯坦堡布魯桑當代藝術收藏(Borusan Contemporary Art Collection)以及墨爾本維多利亞國家美術館。

https://www.teamlab.art/

森大廈teamLab無邊界數位藝術博物館(MORI Building DIGITAL ART MUSEUM teamLab Borderless)

開放時間：2018年夏季

地點：御台場五彩城(Palette Town, Odaiba)

地址：1-3-8 Aomi, Koto-ku, Tokyo

展覽面積：約1萬平方公尺

網址：https://www.teamlab.art/e/borderless/

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