森大厦和teamLab将于今年夏天在东京御台场开放“森大厦teamLab无边界数字艺术博物馆”

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--东京领先的城市开发商森大厦(Mori Building)和艺术团体teamLab今天宣布，双方将于2018年夏季在东京御台场五彩城综合体共同开放一座原尺寸数字艺术博物馆——“森大厦teamLab无边界数字艺术博物馆”(MORI Building DIGITAL ART MUSEUM teamLab Borderless)。这一全新的博物馆概念是森大厦和teamLab之间的合作倡议，前者是著名的文化艺术支持者，而后者则是利用数字技术进行艺术表达的跨学科创意团体。

此博物馆是teamLab在东京的首座常设展览和旗舰场馆，将提供1万平方米的迷宫式超大展览空间。“无边界”一词表达了博物馆的宗旨：通过让游客融入艺术并成为它的一部分，打破“一种艺术与另一种艺术”、“艺术与游客”和“自己与他人”之间的界限。森大厦和teamLab希望，他们的开创性博物馆将激励人们创造富于启迪的新价值和创新的新社会框架。

森大厦积极致力于将艺术融入城市，包括举办重要的文化活动。在公司看来，城市极度需要文化艺术来增强自身的魅力，吸引全球范围的创意人才和企业。

teamLab希望通过艺术来探索人与世界的新关系。在技术和创造力的边界正变得日益模糊的时代，该团体的合作实践致力于将艺术从物质的束缚中解放出来，超越当代社会的边界。

森大厦和teamLab的合作目标是通过创造一个独特的目的地，增强东京在2020年及以后的吸引力。

关于森大厦株式会社

森大厦是一家创新的城市地产开发商，总部位于东京。公司秉持其独特的“垂直花园城市”理念，即打造集商业、教育、休闲和居住于一体的摩天大楼，通过创建和营造安全、可持续、海纳百川的城市中心，充分发挥城市的集聚效应。这一理念被应用于公司众多一流的项目，包括东京方舟之丘、六本木新城和虎之门之丘，以及上海环球金融中心。森大厦还从事房地产租赁、项目管理和咨询业务。请访问www.mori.co.jp/en

关于teamLab

teamLab(f. 2001)是一个由跨学科的超级技术专家组成的艺术团体，其合作实践旨在探索艺术、科学、技术、设计和自然世界的融汇点。teamLab团队由艺术家、程序员、工程师、CG动画师、数学家和建筑师等各类专业人士组成。

teamLab的目标是通过艺术探索人与自然的新关系。数字技术让我们能够将艺术从物质中解放出来并且超越实物界限。我们认为人与自然之间没有界限：人在自然中，自然也在人间。一切都在漫长、脆弱却又不可思议的生命延续中存在着。

teamLab的作品已被如下机构永久收藏：悉尼新南威尔士美术馆、阿德莱德南澳大利亚艺术馆、旧金山亚洲艺术博物馆、纽约亚洲协会博物馆、伊斯坦布尔布鲁桑当代艺术收藏(Borusan Contemporary Art Collection)以及墨尔本维多利亚国家美术馆。

https://www.teamlab.art/

森大厦teamLab无边界数字艺术博物馆(MORI Building DIGITAL ART MUSEUM teamLab Borderless)

开放时间：2018年夏季

地点：御台场五彩城(Palette Town, Odaiba)

地址：1-3-8 Aomi, Koto-ku, Tokyo

展览面积：约1万平方米

网址：https://www.teamlab.art/e/borderless/

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