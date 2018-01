La Société nationale iranienne du gaz NIGC exposera au cippe 2018 pour la recherche d'une coopération en matière de gaz naturel avec les sociétés chinoises

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--Le 18ème salon international chinois des technologies et d’équipements pour les produits pétroliers et pétrochimiques (cippe 2018) se tiendra du 27 au 29 mars 2018 au nouveau centre international des expositions de Pékin, sur une surface d'exposition de 90 000 m2. Environ 1 800 exposants viendront de 65 pays et régions, dont 46 entreprises classées selon Fortune Global 500 et 18 délégations internationales. La Société nationale iranienne du gaz saisira cette opportunité pour développer la coopération en matière de gaz naturel avec les entreprises chinoises.

Riche en ressources pétrolières, l'Iran possède la quatrième plus grande réserve de pétrole et la deuxième plus grande réserve de gaz naturel au monde. Selon BP, l'Iran détient environ 34 milliards de mètres cubes de réserve de gaz naturel, occupant ainsi le premier rang à l'échelle mondiale. D'ici 2022, l'Iran prévoit d’augmenter ses exportations de gaz à 40 milliards de mètres cubes, à l'exclusion du gaz naturel liquéfié.

La Chine est le troisième plus grand consommateur de gaz naturel au monde, juste après les États-Unis et la Russie. Cependant, elle doit importer 40% de son gaz naturel faute de production locale.

Alors que la Chine avait activement mis en œuvre la politique de transformation « du charbon en gaz » ces dernières années, la demande de pétrole, gaz naturel et autres énergies propres ne cesse d'augmenter, ce qui nécessite un engagement international. Les pays « Ceinture et Route », notamment l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak, les EAU, le Qatar et le Koweït, sont riches en ressources pétrolières et gazières, et affichent des perspectives très prometteuses dans leur coopération avec la Chine.

Le salon international chinois des technologies et équipements pour les produits pétroliers et pétrochimiques (cippe 2018) réunira 18 délégations internationales, des exposants venant des Etats-Unis, du Canada, d'Allemagne, de Russie, d'Ecosse, de Grande-Bretagne, de France, d'Italie et de Corée, entre autres. Les géants mondiaux y compris Gazprom, la Société nationale iranienne du gaz, Caterpillar, NOV, Schlumberger, GE, Honeywell, Rockwell, Cummins, API, 3M, MTU, ARIEL, Atlas et Hempel ont confirmé leur participation à l'exposition.

Les sociétés chinoises comprendront CNPC, Sinopec, CNOOC, CSSC, CSIC, CASC, CIMC, Jereh, Kerui, RG Petro-Machinery, Sany Heavy Industry, Jerrywon, Anton Oilfield, Shanghai Shenkai, Tiehu Petromachinery, West Petroleum Equipment, Ganergy Heavy Industry Group, entre autres.

Parallèlement, des activités de soutien telles que la conférence de promotion (pétrole et gaz) du cippe 2018 par l'ambassade et la réunion de jumelage des entreprises participant au cippe 2018 se tiendront également pour permettre aux exposants et aux acheteurs de conclure des accords et d'établir des partenariats.

Cippe 2018 servira comme une grande plateforme pour les entreprises d'outre-mer pour qu'elles puissent explorer le marché pétrolier chinois et chercher une coopération avec les plus grands pétroliers au monde.

Pour la préinscription, veuillez consulter le site électronique suivant: http://v.zhenweiexpo.com/cippe/en/

