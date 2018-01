NELSON Faz Parceria com Livrarias de Campi para Reduzir Custos aos Alunos

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Hoje, a NELSON, editora educacional com liderança no Canadá, anunciou a criação de sua divisão de Serviços de Varejo e dois novos programas que irão transformar ainda mais a educação no Canadá. Criada em estreita parceria com livrarias de campi, Vendor Managed Inventory, uma nova iniciativa de locação de livros didáticos, irá aumentar as opções e melhorar a acessibilidade a alunos, ao mesmo tempo em que reduz custos e possibilita novos níveis de eficiência.

As iniciativas foram anunciadas hoje na BiiG, única conferência e exposição comercial para livrarias de campi no Canadá.

O lançamento de hoje coroa um ano de cruciais transformações na NELSON, que faz com que a editora de 104 anos se reinvente bem como o sistema educacional canadense mediante uma série de aquisições estratégicas, parcerias e novas ofertas.

"A NELSON tem foco principal em conduzir a mudança e a inovação em negócios educativos no Canadá e fora do país", disse Steve Brown, Presidente de Diretor Executivo da NELSON. 'Em poucos anos, alunos que terminaram o ensino secundário serão aquelas que conduzirão a próspera economia do Canadá. Nossa missão é aumentar as opções e a acessibilidade a estes alunos, de modo que façamos nossa parte em ajudá-los a alcançar seu pleno potencial."

A Vendor Managed Inventory (VMI) é a culminação de mais de um ano de consultas com varejistas de campi de costa a costa. Estas discussões surgiram de temas exclusivos de logística enfrentados por livrarias e que podem dificultar os esforços dos alunos em adquirir o material que necessitam, quando houver necessidade. A VMI é uma solução sofisticada de gestão de cadeias de fornecimento personalizada especificamente para a indústria de material educativo a fim de superar estes desafios.

"O programa VMI da NELSON traz uma abordagem moderna ao ordenar e gerir nosso processo de aquisição de material em curso, utilizando as melhores práticas de outras indústrias e aplicá-las ao espaço de material educativo", disse Debbie Harvie, Diretor Gerente de Serviços Comunitários da Universidade da Columbia Britânica. "O VIM significa que teremos o número correto de livros em nossas lojas a qualquer momento. É um maravilhoso exemplo de editoras e livrarias que trabalham em conjunto para fazer bem seu trabalho."

O programa de locação de livros didáticos da NELSON é a segunda maior iniciativa da empresa na área de acessibilidade de estudantes. Em março de 2017, a NELSON deu um passo sem precedente ao anunciar que não iria aumentar os preços de suas publicações, para sempre.

O programa de locação, como o VMI, foi criado em parceria com livrarias de campi, sendo o primeiro de seu tipo no Canadá. Ele irá reduzir os custos de material de aprendizagem que permite aos alunos locar livros didáticos a um preço mais acessível comparado à compra de novos. O programa é simples de implementar em livrarias e irá incluir todo o conteúdo de editoras, não apenas publicações da NELSON. Ele dá aos alunos mais opções e aumenta o leque de ofertas para lojas, sem precisar de recursos adicionais de pessoal.

"A nova divisão de Serviços de Varejo da NELSON, ancorada pelo VMI e programas de locação são a evidência contínua de nosso compromisso em transformar e modernizar a indústria de educação no Canadá," disse Brown. "Mas ao fim de tudo, o foco real é o aluno. Tudo que fazemos é melhorar a acessibilidade a alunos, aprimorando sua experiência educacional e fazendo nossa parte em ajudá-los a se tornarem líderes no futuro."

Sobre a NELSON

A NELSON é a maior e principal editora educacional do Canadá. A NELSON acredita na evolução da educação a longo prazo e dedica seus esforços comerciais na criação da qualidade bem como em soluções inovadoras que dão suporte às necessidades de cada aluno, professor, instrutor com o fim de capacitá-los no sucesso da aprendizagem. Para mais informação sobre a NELSON, nos visite em Nelson.com ou nos encontre no Facebook e Twitter.

