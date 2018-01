NELSON stringe una partnership con le librerie dei campus per ridurre i costi sostenuti dagli studenti

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--NELSON, il principale editore canadese di testi didattici, oggi ha annunciato la creazione di una divisione per i servizi al dettaglio (Retail Services) e di due nuovi programmi che trasformeranno ulteriormente il settore della didattica in Canada: Vendor Managed Inventory, creato in stretta collaborazione con le librerie dei campus, e un’iniziativa per il noleggio di libri di testo che ne aumenterà la scelta e li porterà a un prezzo più accessibile per gli studenti, al tempo stesso riducendo i costi e consentendo nuovi livelli di efficienza.

Le iniziative sono state annunciate oggi al BiiG, l’unico Salone e convegno canadese delle librerie dei campus.

Il lancio odierno è il punto di arrivo di una radicale trasformazione in NELSON durata un anno e che ha visto la casa editrice, nata 104 anni fa, rinnovare la propria immagine e il sistema della didattica in Canada attraverso una serie di acquisizioni strategiche, partnership e nuove offerte.

“Tutta l’attenzione di NELSON è focalizzata nel dare impulso al cambiamento e all’innovazione nel settore della didattica in Canada e non solo”, afferma Steve Brown, Presidente e Amministratore delegato NELSON. “Entro pochi anni, gli studenti liceali di oggi saranno il fattore trainante della prosperità economica canadese. La nostra mission consiste nell’ampliare la scelta e ridurre i prezzi a loro proposti, dando quindi il nostro contributo per aiutarli a esprimere tutto il loro potenziale.”

Vendor Managed Inventory (VMI) è il punto culminante di oltre un anno di consulenze con le librerie dei campus da una costa all’altra. Queste discussioni hanno portato alla luce i problemi di logistica unici a cui devono far fronte le librerie e che possono ostacolare gli sforzi fatti per fornire agli studenti i materiali di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno. VMI è una sofisticata soluzione di gestione della supply chain costruita su misura per il settore dei sussidi didattici con il fine di risolvere tali problemi.

“Il programma VMI di NELSON rappresenta un approccio innovativo all’ordinazione dei materiali necessari per i corsi e alla gestione del processo di acquisizione, che utilizza le migliori prassi di altri settori e le applica per quanto riguarda i sussidi didattici”, spiega Debbie Harvie, Direttrice generale University Community Services presso The University of British Columbia. “VMI ci permetterà di avere sempre nella nostra libreria il numero giusto di libri. Si tratta di un esempio fantastico di collaborazione fra editore e libreria per far sì che tutto funzioni al meglio.”

Il programma di noleggio di libri di testo creato da NELSON è la sua seconda iniziativa più importante in relazione all’accessibilità dei prezzi proposti agli studenti. A marzo 2017, NELSON ha preso una decisione senza precedenti, annunciando che non avrebbe aumentato mai più il prezzo dei titoli NELSON.

Il programma di noleggio, come VMI, è stato creato in partnership con le librerie dei campus ed è il primo di questo tipo in Canada. Ridurrà ulteriormente il costo dei materiali di studio consentendo agli studenti di noleggiare un libro di testo a un prezzo più accessibile rispetto all’acquisto di una copia nuova. Il programma è semplice da implementare per le librerie e includerà l’intero catalogo dell’editore, non solo i titoli NELSON. Offre agli studenti una scelta più vasta e amplia l’offerta da parte delle librerie senza che occorra accrescere il personale.

“La nuova divisione Retail Services di NELSON, ancorata ai programmi VMI e di noleggio, dimostra una volta di più il nostro impegno a trasformare e ammodernare il settore della didattica in Canada”, afferma Brown. “Ma in conclusione, ciò che veramente conta è lo studente. Tutto il nostro operato mira a ridurre i prezzi proposti agli studenti, migliorarne l’esperienza di apprendimento e dare il nostro contributo ad assisterli nel diventare i leader di domani.”

Informazioni su NELSON

NELSON è la più grande casa editrice canadese di testi didattici e il leader nel suo settore. Crede fermamente nell’evoluzione dell’istruzione permanente e si impegna nella creazione di soluzioni innovative, di qualità che rispondano alle necessità di ogni studente, insegnante e istruttore per rendere possibile risultati di apprendimento positivi. Per maggiori informazioni su NELSON, visitateci a Nelson.com o seguiteci su Facebook e Twitter.

