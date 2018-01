NELSON werkt samen met campusboekhandels om kosten voor studenten te verlagen

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Vandaag heeft NELSON, de toonaangevende educatieve uitgever van Canada, de oprichting aangekondigd van haar Retail Services-divisie en twee nieuwe programma's die het onderwijs in Canada verder zullen transformeren. Vendor Managed Inventory, dat is gemaakt in nauwe samenwerking met campusboekhandels, en een nieuw verhuurinitiatief voor leerboeken zullen de keuzevrijheid vergroten en de betaalbaarheid voor studenten verbeteren, terwijl de kosten verlaagd worden en de efficiëntie toeneemt.

De initiatieven werden vandaag aangekondigd op BiiG, Canada's enige conferentie en vakbeurs voor campusboekhandels.

De lancering van vandaag volgt na een jaar van dramatische transformatie bij NELSON. De 104-jarige uitgever heeft zichzelf en het Canadese onderwijssysteem opnieuw vormgegeven door middel van een reeks strategische overnames, partnerschappen en een nieuw aanbod.

“NELSON richt zich volledig op het stimuleren van verandering en innovatie in de onderwijssector in Canada en daarbuiten,” aldus Steve Brown, President en CEO van NELSON. “Over een paar jaar zullen de postsecundaire studenten van vandaag de motor zijn van de Canadese economische welvaart. Onze missie is om de keuzevrijheid en betaalbaarheid voor deze studenten te vergroten, zodat we ons steentje bijdragen om hen te helpen hun volledige potentieel te bereiken.”

Vendor Managed Inventory (VMI) is de bekroning van meer dan een jaar lang overleg met campusdetailhandelaars van kust tot kust. Door deze besprekingen kwamen de unieke logistieke problemen waar boekhandels voor staan naar boven - problemen die een belemmering kunnen vormen voor de inspanningen om studenten de materialen te bezorgen die ze nodig hebben wanneer ze die nodig hebben. VMI is een geavanceerde oplossing voor supply chain management die specifiek is afgestemd op de onderwijsmaterialenindustrie om deze uitdagingen aan te pakken.

“Het VMI-programma van NELSON biedt een nieuwe aanpak voor het bestellen en beheren van ons verwervingsproces voor cursusmaterialen door gebruik te maken van de beste praktijken uit andere sectoren en deze toe te passen op de onderwijsmaterialenruimte,” stelde Debbie Harvie, Managing Director, University Community Services, The University of British Columbia. “VMI betekent dat we te allen tijde het juiste aantal boeken in onze winkel hebben. Het is een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen uitgever en boekwinkel om de zaken op orde te krijgen.”

Het verhuurprogramma voor leerboeken van NELSON is het tweede grote initiatief van de onderneming op het gebied van de betaalbaarheid voor studenten. In maart 2017 nam NELSON de ongekende stap om aan te kondigen dat het de prijs van NELSON-titels nooit meer zou verhogen.

Het verhuurprogramma, zoals VMI, werd opgesteld in samenwerking met campusboekhandels en is het eerste in zijn soort in Canada. Het zal de kosten van leermaterialen verder verlagen door studenten in staat te stellen een leerboek te huren tegen een betaalbaardere prijs in vergelijking met de aankoop ervan. Het programma is eenvoudig te implementeren voor boekwinkels en bevat alle inhoud van de uitgever, niet alleen de titels van NELSON. Het geeft studenten meer keuze en vergroot het aanbod voor winkels zonder dat extra personeel nodig is.

“De nieuwe Retail Services-divisie van NELSON, verankerd door het VMI- en verhuurprogramma, zijn verder bewijs van onze inzet om de onderwijssector in Canada te transformeren en te moderniseren,” verklaarde Brown. “Maar uiteindelijk is de echte focus gericht op de student. Bij alles wat we doen gaat het om het verbeteren van de betaalbaarheid voor studenten, het verbeteren van hun onderwijservaring en het bijdragen van ons steentje om hen te helpen de leiders van morgen te worden.”

Over NELSON

NELSON is Canada's grootste en toonaangevende educatieve uitgever. NELSON gelooft in de evolutie van levenslang onderwijs en wijdt haar zakelijke inspanningen toe aan het creëren van kwalitatieve, innovatieve oplossingen die de behoeften van elke student, docent en instructeur ondersteunen om leersucces te verzekeren. Ga voor meer informatie over NELSON naar Nelson.com of vind ons op Facebook en Twitter.

