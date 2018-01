NELSON Partners with Campus Bookstores to Reduce Costs for Students

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--NELSON, le plus grand éditeur d'ouvrages pédagogiques du Canada, a annoncé aujourd'hui la création de sa division Retail Services et de deux nouveaux programmes qui contribueront à la transformation de l'enseignement au Canada. Créé en étroite collaboration avec des librairies universitaires, Vendor Managed Inventory, et une nouvelle initiatives de location de manuels, élargiront le choix et optimiseront l'accessibilité pour les étudiants, tout en réduisant les coûts et en permettant de nouveaux niveaux d'efficacité.

Les initiatives ont été annoncées aujourd'hui sur BiiG, la seule et unique conférence et vitrine canadienne consacrée aux librairies universitaires.

Ce lancement célèbre une année complète de transformations en profondeur chez NELSON, un éditeur avec 104 ans d'expérience qui a su se repenser, ainsi que le système éducatif canadien, grâce à une séries d'acquisitions stratégiques, de partenariats et de nouveaux produits.

"NELSON se concentre exclusivement sur la promotion du changement et de l'innovation dans le secteur éducatif au Canada et dans d'autre pays", déclare Steve Brown, président et CEO de NELSON. "Dans quelques années à peine, les étudiants actuellement en cycle post-secondaire seront les moteurs de la prospérité économique canadienne. Notre mission est d'optimiser le choix et l'accessibilité pour ces étudiants, de manière à contribuer à ce qu'ils atteignent leur plein potentiel."

Vendor Managed Inventory (VMI) est le résultat de plus d'une année de consultations auprès de revendeurs universitaires sur l'ensemble du pays. Ces discussions ont révélé les problématiques spécifiques auxquelles font face les librairies, et qui peuvent freiner les efforts pour fournir aux étudiants les ouvrages dont ils ont besoins. VMI est une solution de gestion logistique sophistiquée et conçue spécifiquement pour permettre au secteur pédagogique de répondre à ces défis.

"Le programme de VMI de NELSON est un bol d'air frais dans la commande et la gestion de nos achats de manuels pédagogiques, grâce aux meilleures pratiques du secteur et à leur application au domaine éducatif", souligne Debbie Harvie, directrice générale, University Community Services, The University of British Columbia. "VMI signifie que nous disposerons à tout moment du nombre d'ouvrages nécessaires dans notre librairie. C'est l'illustration parfaite d'une coopération réussie entre un éditeur et une librairie."

Le programme de location de manuels de NELSON est la deuxième plus importante initiative de la société dans le domaine de l'accessibilité aux étudiants. En mars 2017, NELSON a pris la mesure sans précédent d'annoncer que les ouvrages NELSON n'augmenteraient jamais de prix.

Tout comme VMI, le programme locatif a été créé en partenariat avec les librairies universitaires. Il est le premier de son genre au Canada, et réduira encore le coût des manuels d'apprentissage pour permettre aux étudiants de les louer à un tarif plus abordable, comparé à l'achat de neufs. Le programme est facile à déployer pour les librairies, et comprendra tout le contenu de l'éditeur, pas uniquement les titres de NELSON. Cela donnera un choix élargi aux étudiants, et approfondira l'offre des librairies sans avoir à augmenter leurs effectifs.

"La nouvelle division Retail Services de NELSON, qui s'appuie sur les programmes VMI et de location, témoigne de notre engagement à transformer et moderniser le secteur pédagogique au Canada", déclare Brown. "Mais au final, les étudiants sont notre priorité. Tous nos efforts portent sur la réduction des prix pour les étudiants, l'amélioration de l'expérience pédagogique, et notre contribution à les faire devenir les leaders de demain."

À propos de NELSON

NELSON est le plus grand éditeur d'ouvrages pédagogiques du Canada. NELSON croit en l'évolution de l'apprentissage tout au long de la vie et concentre ses efforts commerciaux sur la création de solutions innovantes de qualité répondant aux besoins de chaque étudiant, enseignant et formateur pour optimiser l'apprentissage. Pour de plus amples renseignements sur NELSON, veuillez visiter Nelson.com ou suivez-nous sur Facebook et Twitter.

