Ooredoo Group wählt P.I. Works zum einzigen Lieferanten einer zentralisierten SON-Lösung

ISTANBUL--(BUSINESS WIRE)--P.I. Works, weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Planung, Verwaltung und Optimierung von Mobilfunknetzen, hat den Zuschlag für einen Rahmenvertrag der Ooredoo-Gruppe zur Bereitstellung einer hersteller- und technologieübergreifenden C-SON-Lösung (Centralized Self Organizing Networks) an seinen weltweiten Standorten erhalten.

Die Ooredoo-Gruppe ist mit mehr als 150 Millionen Kunden, die qualitativ hochwertige Mobilfunkdienste in Anspruch nehmen, eines der am schnellsten wachsenden Telekommunikationsunternehmen der Welt. P.I. Works wird bei der umfassenden C-SON-Implementierung mit seiner preisgekrönten C-SON-Plattform uSON eine wichtige Rolle bei den Planungen der Ooredoo-Gruppe spielen. Der Projektumfang umfasst standard und erweiterte SON-Funktionen in einer Closed-Loop-Optimization für 2G-, 3G- und 4G-Netze. SON wird entscheidend dazu beitragen, der Ooredoo-Gruppe einen Wettbewerbsvorteil in ihrer Verdichtungsstrategie zu verschaffen. P.I. Works wird zudem HetNet-fähige Optimierungsfunktionen zur Verfügung stellen, um die Leistung sowohl von Makro- als auch von Mikrozellen im Netz zu verbessern.

Waleed Al Sayed, Deputy Group Chief Executive Officer, Ooredoo, sagte: „Die Lösung SON von P.I. Works zeigte in einem kürzlich durchgeführten Pilotprojekt in Jakarta (Indonesien) in kürzester Zeit die mit Abstand besten Feldresultate. Wir haben volles Vertrauen in die hersteller- und technologieübergreifenden SON-Funktionen von P.I. Works. Wir sind zuversichtlich, im Rahmen dieser Partnerschaft das mobile Erlebnis unserer Kunden in den Märkten, auf denen wir tätig sind, zu verbessern und die Effizienz unserer Netze durch eine stärkere Automatisierung zu maximieren.“

Başar Akpınar, CEO und Mitbegründer von P.I. Works, sagte: „Die Vision von P.I. Works ist es, Mobilfunkbetreibern dabei zu helfen, das volle Potenzial ihrer Netze auszuschöpfen, damit sie die hypervernetzte Welt von morgen aufbauen können. Unsere preisgekrönte C-SON-Lösung wird bereits in den Netzen der weltweit führenden Tier-1-Betreiber eingesetzt. In ihrem Bestreben, das digitale Leben der Menschen zu bereichern, wird die Ooredoo-Gruppe von unserer weltweiten Expertise profitieren, da P.I. Works fest entschlossen ist, die Ooredoo-Gruppe bei der Bereitstellung hochwertiger Mobilfunkdienste zu unterstützen.“

Über die Ooredoo-Gruppe

Ooredoo ist ein internationales Kommunikationsunternehmen, das im Mittleren Osten, Nordafrika und Südostasien tätig ist. Ooredoo bedient Verbraucher und Unternehmen in 10 Ländern und bietet mit einem umfassenden Angebot an Inhalten und Diensten ein beeindruckendes Daten-Benutzererlebnis über seine fortschrittlichen, datenzentrierten Mobilfunk- und Festnetze. Ooredoo betreut über 150 Millionen Kunden und erzielte zum 31. Dezember 2016 einen Umsatz von 33 Milliarden QR. Ihre Aktien sind an der Qatar Stock Exchange und der Abu Dhabi Securities Exchange notiert.

Über P.I. Works

P.I. Works ist ein führender Anbieter von Lösungen der nächsten Generation zur Planung, Verwaltung und Optimierung von Mobilfunknetzen. P.I. Works verbindet praxisbewährtes Knowhow mit einer kommerziell erhältlichen Produktpalette und Dienstleistungen. Mit diesen Lösungen können Mobilfunkanbieter ihre Kosten senken und die Netzqualität sowie das Kundenerlebnis verbessern. P.I. Works hat seine Lösungen bei über 30 Mobilfunkbetreibern in 28 Ländern installiert. P.I. Works spielt zudem eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von zentralen Standards, die die Zukunft der Mobilfunknetze prägen. P.I. Works beteiligt sich aktiv am ETSI-, GTI- und 3GPP-Standardisierungsforum.

